Hádzanárky zakončili turnaj v Turecku prehrou so Severným Macedónskom
V predošlých dvoch zápasoch zdolali v Ankare Slovinsko a aj domáce Turecko.
Autor TASR,aktualizované
Ankara 7. decembra (TASR) - Slovenské hádzanári prehrali so Severným Macedónskom 24:26 vo svojom záverečnom zápase na turnaji v Turecku. V predošlých dvoch zápasoch zdolali v Ankare Slovinsko a aj domáce Turecko.
hlas po zápase /zdroj: slovakhandball.sk/:
Jan Beňadik, hlavný tréner SR: „Neudržali sme kvalitu výkonu z predchádzajúcich dvoch dní. Najmä v druhom polčase to bolo už výrazne o únave. Myslím si, že cesta k víťazstvu v tomto zápase viedla cez prvý polčas. Mali sme ho vyhrať o 3-4 góly a myslím si, že potom by sme to už zvládli. Úvod druhého polčasu sme mali hluchý. Trápili sme sa a v závere sme to už iba naháňali. Dnes sa to hodnotí ťažko, ale to je šport. Hráte 3 zápasy za 3 dni, tak nie úplne vždy rozhoduje kvalita, ale momentálny stav a súper bol dnes na tom možno trošičku lepšie. Gratulujeme Severnému Macedónsku k víťazstvu aj k celkovému víťazstvu na turnaji. Nám to ukázalo veľa vecí, z ktorých sa poučíme a musíme pracovať ďalej.“
medzinárodný turnaj v Turecku:
Slovensko - Severné Macedónsko 24:26 (12:12)
Zostava a góly SR: Tomovčíková, Jablonská, Furgaláková – Ščípová 7, Rajnohová 3, Bujnochová 3, Vargová 2, Ratvajská 2, Györiová 2, Hudáková 2, Bačenková 1, Dmytrenková 1, Popovcová 1, Zsákovicsová, Lengyelová, Dvorščáková, Pastroková
