Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. december 2025Meniny má Ambróz
< sekcia Šport

Hádzanárky zakončili turnaj v Turecku prehrou so Severným Macedónskom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V predošlých dvoch zápasoch zdolali v Ankare Slovinsko a aj domáce Turecko.

Autor TASR
,aktualizované 
Ankara 7. decembra (TASR) - Slovenské hádzanári prehrali so Severným Macedónskom 24:26 vo svojom záverečnom zápase na turnaji v Turecku. V predošlých dvoch zápasoch zdolali v Ankare Slovinsko a aj domáce Turecko.


medzinárodný turnaj v Turecku:

Slovensko - Severné Macedónsko 24:26 (12:12)

Zostava a góly SR: Tomovčíková, Jablonská, Furgaláková – Ščípová 7, Rajnohová 3, Bujnochová 3, Vargová 2, Ratvajská 2, Györiová 2, Hudáková 2, Bačenková 1, Dmytrenková 1, Popovcová 1, Zsákovicsová, Lengyelová, Dvorščáková, Pastroková




hlas po zápase /zdroj: slovakhandball.sk/:

Jan Beňadik, hlavný tréner SR: „Neudržali sme kvalitu výkonu z predchádzajúcich dvoch dní. Najmä v druhom polčase to bolo už výrazne o únave. Myslím si, že cesta k víťazstvu v tomto zápase viedla cez prvý polčas. Mali sme ho vyhrať o 3-4 góly a myslím si, že potom by sme to už zvládli. Úvod druhého polčasu sme mali hluchý. Trápili sme sa a v závere sme to už iba naháňali. Dnes sa to hodnotí ťažko, ale to je šport. Hráte 3 zápasy za 3 dni, tak nie úplne vždy rozhoduje kvalita, ale momentálny stav a súper bol dnes na tom možno trošičku lepšie. Gratulujeme Severnému Macedónsku k víťazstvu aj k celkovému víťazstvu na turnaji. Nám to ukázalo veľa vecí, z ktorých sa poučíme a musíme pracovať ďalej.“
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara