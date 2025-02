Hádzanárov Prešova po krátkej skúške posilnil Kubánec Ballard

Prešov 7. februára (TASR) - Hádzanársky klub Tatran Prešov získal do svojich radov skúseného kubánskeho legionára Yosdanyho Ríosa Ballarda.



Tridsaťšesťročný bývalý reprezentant svojej krajiny má s európskou hádzanou bohaté skúsenosti, keď dlhé roky pôsobil najmä vo Francúzsku. Ballard, ktorý hrá na ľavej spojke, absolvoval v Tatrane krátku skúšku, po ktorej sa ho klub rozhodol angažovať, aby tímu pomohol v rozhodujúcej fáze sezóny. "Priniesli sme skúseného hráča, od ktorého očakávame pomoc na oboch stranách palubovky. Hrával vo francúzskej lige, ktorá je mimoriadne silná. Je pravda, že dlhšie nehral, ale na tréningoch vyzeral dobre. Možno bude potrebovať trochu času na to, aby sme videli jeho skutočný plnohodnotný výkon, ale čo som ja i ostatní hráči videli, prinieslo pozitívne názory. Verím, že bude dobrým hráčom pre Tatran," uviedol pre klubový web tréner slovenského majstra Ratko Djurkovič.



Kubánsky legionár má bohaté skúsenosti s európskou hádzanou, keď pôsobil v Portugalsku, Švédsku, ale predovšetkým dlhé roky vo Francúzsku, kde vystriedal niekoľko klubov. Začínal v Ivry a postupne pôsobil aj v Limoges, Tremblay a Sarane. Naposledy hral v Saudskej Arábii. "Podpísanie zmluvy s Tatranom je pre mňa veľmi dôležité, keďže som bol chvíľu mimo hry. Vraciam sa opäť hrať do Európy a to je šťastie," uviedol.