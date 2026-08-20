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Hádzanárov SR budú spoločne trénovať Filip a Hudák
Slovenský zväz hádzanej (SZH) im ponúkol spoluprácu na päť rokov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip, Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej (SZH) im ponúkol spoluprácu na päť rokov.
Česko-slovenské duo nahradilo Španiela Fernanda Guricha, ktorý trénoval Slovákov od júla 2022 a na lavičke skončil po neúspešnej kvalifikácii MS 2027. „Ján Filip a Ľuboš Hudák sú obaja veľké hádzanárske osobnosti československej histórie i éry samostatnosti. Získavame trénerov, ktorí majú aj obrovské hráčske skúsenosti. Na strane Jána Filipa sú to aj veľké medzinárodné skúsenosti s vedením zahraničných klubov, ale aj viac ako šesťročná skúsenosť z vedenia českého reprezentačného tímu spolu s Adamom Kubešom, takisto v trénerskej dvojici. U Ľuba Hudáka je to predovšetkým detailná znalosť slovenského prostredia, pôsobil vo viacerých kluboch, má znalosť hráčov i trénerov a celkovo nám zapadá do toho súkolia. Verím, že budú obaja úspešní a tešíme sa na túto spoluprácu,“ vysvetlil výber dvojice trénerov na štvrtkovej tlačovej konferencii prezident SZH Jaroslav Holeša.
Česko-slovenské duo nahradilo Španiela Fernanda Guricha, ktorý trénoval Slovákov od júla 2022 a na lavičke skončil po neúspešnej kvalifikácii MS 2027. „Ján Filip a Ľuboš Hudák sú obaja veľké hádzanárske osobnosti československej histórie i éry samostatnosti. Získavame trénerov, ktorí majú aj obrovské hráčske skúsenosti. Na strane Jána Filipa sú to aj veľké medzinárodné skúsenosti s vedením zahraničných klubov, ale aj viac ako šesťročná skúsenosť z vedenia českého reprezentačného tímu spolu s Adamom Kubešom, takisto v trénerskej dvojici. U Ľuba Hudáka je to predovšetkým detailná znalosť slovenského prostredia, pôsobil vo viacerých kluboch, má znalosť hráčov i trénerov a celkovo nám zapadá do toho súkolia. Verím, že budú obaja úspešní a tešíme sa na túto spoluprácu,“ vysvetlil výber dvojice trénerov na štvrtkovej tlačovej konferencii prezident SZH Jaroslav Holeša.