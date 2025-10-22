< sekcia Šport
Hádzanárska federácia oznámila reformu dvoch najprestížnejších súťaží
Najdôležitejšími zmenami sú rozšírenie najprestížnejšej majstrovskej súťaže a tiež zrušenie kvalifikácie do Európskej ligy.
Autor TASR
Viedeň 22. októbra (TASR) - Európska hádzanárska federácia (EHF) po utorkovom rokovaní oznámila zásadnú reformu dvoch najprestížnejších klubových súťaží. Od sezóny 2026/27 sa zmení formát mužskej Ligy majstrov EHF aj Európskej ligy EHF. Informovala o tom na webstránke eurohandball.com.
Najdôležitejšími zmenami sú rozšírenie najprestížnejšej majstrovskej súťaže a tiež zrušenie kvalifikácie do Európskej ligy. Zároveň sa obe súťaže prepoja. Reforma oboch súťaží je výsledkom niekoľkomesačnej hĺbkovej diskusie, do ktorej boli zapojené kluby, ligy a federácie. „Naším cieľom bolo vylepšiť produkt a zároveň zachovať najlepšie prvky z existujúcich formátov. Zvyšujeme počet účastníkov, najlepšie kluby si ponechávajú rovnaký počet domácich zápasov proti iným najlepším klubom, v už aj tak rušnej jari sa hrá o jedno kolo menej a Európsku ligu EHF ďalej posilňujeme tímami z Ligy majstrov EHF,“ zhrnul zmeny po zasadnutí výkonného výboru federácie prezident EHF Michael Wiederer.
Po novom sa Liga majstrov rozšíri na 24 tímov, rozdelených do šiestich skupín po štyroch. Po odohraní zápasov doma a vonku postúpia prvé dva tímy z každej skupiny do tzv. hlavného kola, zatiaľ čo tímy z 3. a 4. miesta sa presunú do play-off Európskej ligy EHF. Dvanásť tímov v hlavnom kole sa rozdelí do dvoch skupín po šiestich, pričom štyri najlepšie celky z každej skupiny postúpia do štvrťfinále. Víťazi štvrťfinále sa následne predstavia na prestížnom EHF Final4 v Kolíne nad Rýnom. Zaujímavosťou je, že aj tímy umiestnené na 5. mieste v hlavnom kole nekončia, ale presunú sa do osemfinále Európskej ligy.
Tá bude mať rovnako ako v tomto roku 32 tímov rozdelených do ôsmich skupín po štyroch. Zmizne však kvalifikačné kolo a súťaž začne priamo skupinovou fázou. Do play off postúpia rovnako ako v súčasnosti prvé dva tímy z každej skupiny, pre zvyšné sa súťaž končí.
Konečné rozdelenie miest potvrdí Výkonný výbor EHF až v decembri 2025. Reformy ženských klubových súťaží budú nasledovať o sezónu neskôr, teda od ročníka 2027/28.
