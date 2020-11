Hádzanárske juniorky povedie Lukačín, na poste strieda Jedináka

Bratislava 20. novembra (TASR) - Hádzanárske reprezentácie žien a junioriek Slovenska budú mať od pondelka v Bratislave týždenné sústredenia. Juniorský tím sa už bude pripravovať pod taktovkou realizačného tímu, ktorému bude šéfovať nový hlavný tréner Michal Lukačín. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).



"Túto vekovú kategóriu doteraz úspešne viedol Rastislav Jedinák. Keďže pôsobí v Nemecku, zosúladenie programu reprezentácie s jeho tamojšími pracovnými povinnosťami prinášalo rôzne ťažkosti, navyše počas korony bolo ešte problematickejšie. Nevedeli sme to vyriešiť, preto sme sa spoločne dohodli, že nájdeme iné riešenie. Jedinákovi sme sa poďakovali za odvedenú prácu a vzájomnú spoluprácu," vysvetlil pre slovakhandball.sk viceprezident Slovenského zväzu hádzanej zodpovedný za reprezentáciu Ernö Kelecsényi.



K Jedinákovmu nástupcovi, ktorým je súčasný kouč extraligového tímu mužov HKM Šaľa, poznamenal: "Mišo Lukačín má dostatok skúseností so ženskou zložkou a dobre ju pozná. Samozrejme, preberali sme aj otázku jeho povinností v Šali. Ich zosúladenie s programom reprezentácie bolo základnou podmienkou jeho angažovania." Pri nejakej termínovej kolízii dostane prednosť národný tím junioriek, ktorý na budúci rok v júli čakajú ME. "Lukačínovou asistentkou bude Renáta Bartková. Postavila na nohy hádzanársky klub v Žiline, kde sa venujú mládeži. Pre ňu to bude skvelá príležitosť sa učiť a získavať skúsenosti od takého skúseného trénera ako je Michal Lukačín," informoval Kelecsényi.



Sústredenie pre ženskú a juniorskú zložku v rovnakom termíne teraz v novembri nebolo pôvodne v pláne. "Nemali sme takú možnosť. Len v stredu sme dostali od príslušných úradov povolenie, že môžeme zorganizovať zraz v tzv. bubline v Bratislave. Obe družstvá budú ubytované v hoteli Premium. Na tréningy sa budú premiestňovať svojím autobusom. Tímy budú trénovať zvlášť, ale možno počas týždňa príde aj k nejakej spoločnej príprave. To už bude závisieť od dohody trénerov, či túto možnosť využijú. Reprezentácie sa budú v metropole SR pripravovať do nedele. Samozrejme, s dodržiavaním všetkých hygienických a protipandemických opatrení. Disciplína v tomto smere je priorita. Dievčatá prídu na zraz s negatívnym PCR testom, otestujeme ich na začiatku i na konci výcvikového tábora," prezradil vrcholný predstaviteľ SZH.



Spoluprácu na reprezentačnej úrovni zastrešuje technický riaditeľ SZH Fernando Gurich. "Koordinuje priebeh celého zrazu. Naším cieľom je, aby všetky reprezentácie hrali rovnakým štýlom, na ktorý pripravujeme aj mládežnícke výbery. Juniorky sú poslednou vekovou kategóriou pred ženami, chceme, aby boli nachystané na prechod k nim," dodal Kelecsényi.