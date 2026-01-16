Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hádzanárske majstrovstvá Európy sa začali výhrou Španielov a Francúzov

Český hádzanár Petr Široký strieľa počas zápasu C-skupiny Francúzsko – Česko na majstrovstvách Európy v hádzanej mužov Francúzsko – Česko v Osle 15. januára 2026. Foto: TASR/AP

Najvyšší triumf úvodného dňa si pripísali favorizovaní Nóri, ktorí doma v Osle pokorili Ukrajinu 39:22 a sú tak na čele C-skupiny.

Herning/Oslo 16. januára (TASR) - Hádzanárske majstrovstvá Európy sa začali vo štvrtok výhrou Španielska a Francúzska. To si poradilo s Českom v C-skupine jednoznačne 42:28, tesnejší bol triumf Španielov, ktorí zdolali v atraktívnom zápase „áčka“ Srbsko 29:27. Najvyšší triumf úvodného dňa si pripísali favorizovaní Nóri, ktorí doma v Osle pokorili Ukrajinu 39:22 a sú tak na čele C-skupiny. Druhý zápas „áčka“ medzi Nemeckom a Rakúskom sa skončil tesne 30:27. Do druhej fázy turnaja v Dánsku, Nórsku a Švédsku postúpia po dva tímy z každej zo šiestich skupín.



ME v hádzanej - výsledky:

A-skupina (Herning/Dán.):

Nemecko – Rakúsko 30:27 (12:8)

Španielsko – Srbsko 29:27 (19:15)



tabuľka:

1. Nemecko 1 1 0 0 30:27 2

2. Španielsko 1 1 0 0 29:27 2

3. Srbsko 1 0 0 1 27:29 0

4. Rakúsko 1 0 0 1 27:30 0



C-skupina (Oslo/Nór.):

Nórsko – Ukrajina 39:22 (19:11)

Francúzsko – Česko 42:28 (20:14)



tabuľka:

1. Nórsko 1 1 0 0 39:22 2

2. Francúzsko 1 1 0 0 42:28 2

3. Česko 1 0 0 1 28:42 0

4. Ukrajina 1 0 0 1 22:39 0
