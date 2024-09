Hádzanársky Tatran Prešov angažoval Portugalčana Jorgeho Silvu

Prešov 11. septembra (TASR) - Novou posilou slovenského hádzanárskeho majstra Tatran Prešov sa stal Portugalčan Jorge Silva. Tridsaťpäťročná ľavoruká pravá spojka prichádza do klubu po pôsobení v Saudskej Arábii.



Silva sa s vedením Tatrana dohodol na spolupráci pre túto sezónu, trénerovi Ratkovi Djurkovičovi bude k dispozícii už v sobotňajšom stretnutí proti Záhorákom. "Ide o veľmi skúseného bývalého portugalského reprezentanta, hrajúceho na poste pravej spojky. Výhodou je, že ide o ľavorukého hráča. V tomto momente si myslím, že sa nám podarilo z aktuálneho trhu získať tú najlepšiu možnosť. Mali sme šťastie v tom, že v posledných dvoch rokoch hral v Saudskej Arábii. Mal odtiaľ síce ďalšiu dobrú ponuku, o ktorej som počul, ale zavolali sme mu a predstavili našu ponuku. Prijal ju, pretože sa mu páči myšlienka zahrať si v Európskej lige a ukázať, že je vskutku dobrý hádzanár," uviedol pre klubový web kouč Djurkovič.



Silva odštartoval kariéru v Porte, z ktorého sa na ďalších 13 rokov presťahoval do susedného Španielska, kde postupne pôsobil v siedmich rôznych tímoch Asobal ligy. V sezóne 2021/2022 odišiel do Saudskej Arábie, kde obliekal dresy tímov Al-Noor a Al Adalah. V reprezentácii hral sedem rokov, svojej krajine pomohol prebojovať sa na ME 2020, kde Portugalci šiestym miestom dosiahli historicky najlepší výsledok na európskych šampionátoch. Silva má skúsenosti aj zo zápasov európskych pohárov, ktoré hral za tímy FC Porto, Helvetia Anaitasuna a Frainkin BM Granollers. "Doteraz som nikdy nemal možnosť navštíviť Slovensko, alebo spoznať jeho hádzanú, až na jeden vzájomný duel našich reprezentácii, v ktorom som pred rokmi hral. Už teraz som si ale istý, že to bude niečo nezabudnuteľné. Tatran je veľmi dobre známy klub. Je pre mňa samozrejme veľkou cťou, že mi zverili dôveru v to, že môžem hájiť klubové farby a štít Tatrana," povedal Silva.