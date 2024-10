Vo veku 63 rokov zomrel hádzanársky tréner Trtík

Prešov 2. októbra (TASR) - Slovenský hádzanársky tréner Rastislav Trtík zomrel vo veku 63 rokov po dlhej a ťažkej chorobe. V minulosti viedol viacero popredných klubov vrátane Tatranu Prešov a taktiež aj českú reprezentáciu.



Svoju trénerskú kariéru začal v roku 1996 v Karvinej, neskôr viedol Frýdek-Místek, s ktorým získal majstrovské tituly. Pôsobil aj v nemeckom MT Melsungen, ten priviedol do Bundesligy. V rokoch 2002 až 2005 viedol českú reprezentáciu, s ktorou si zahral na MS i ME.



Tím prešovského Tatrana trénoval v dvoch obdobiach. Najskôr počas troch rokov až do sezóny 2010/2011, kedy zakaždým získal s tímom titul majstra Slovenska. Ďalšie extraligové trofeje pridal v ročníkoch 2015/16 a 2016/17, kedy sa do metropoly Šariša vrátil. Tím viedol aj v nadnárodnej SEHA lige, či v štyroch sezónach prestížnej Ligy majstrov.



Okrem toho trénoval aj v nemeckom Rostocku, či poľskom Zabrze. Vo februári 2021 opätovne viedol českú reprezentáciu, kde pôsobil rok. Naposledy sa venoval práci s mládežou ako krajský tréner v Moravskosliezskom kraji. Pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg. Informoval o tom Tatran Prešov na svojej oficiálnej stránke tatranpresov.sk.