Hadžibegič je novým trénerom Bosny a Hercegoviny

Sarajevo 4. januára (TASR) - Faruk Hadžibegič sa stal novým trénerom futbalovej reprezentácie Bosny a Hercegoviny. Vo funkcii nahradil Ivayla Peteva, ktorému sa nepodarilo s balkánskym tímom postúpiť na MS 2022 v Katare. Bosna a Hercegovina bude jedným zo súperov Slovenska v kvalifikácii EURO 2024.



Hadžibegič už v minulosti pôsobil na bosnianskej lavičke, no skončil na svojom poste po neúspechu v kvalifikácii EURO 2000. Za bývalú Juhosláviu odohral 61 zápasov, v ktorých vsietil šesť gólov. Štartoval aj na MS 1990 v Taliansku.



Počas trénerskej kariéry viedol Sochaux, Real Betis, Gaziantepspor, Diyarbakirspor a Denizlispor i reprezentáciu Čiernej Hory. "Našou prioritou je postúpiť na EURO 2024. Nebude ľahké dosiahnuť tento cieľ, no dáme do toho všetko," citovala Hadžibegiča agentúra AP.