Hadžibegič po 3 prehrách v rade končí na lavičke Bosny a Hercegoviny

Sarajevo 23. júna (TASR) - Na lavičke futbalovej reprezentácie Bosny a Hercegoviny po vzájomnej dohode končí hlavný tréner Faruk Hadžibegič. Rozhodnutie ešte musí potvrdiť Výkonný výbor zväzu na zasadnutí, ktoré sa uskutoční v prvých júlových dňoch.



Šesťdesiatpäťročný kouč skončil už po necelom polroku vo funkcii. Pri národnom tíme Bosny pôsobil od januára tohto roka. Informoval o tom portál Sarajevo News.



Bosna a Hercegovina vstúpila do kvalifikácie ME víťazstvom 3:0 nad Islandom, následne však nestačila na Slovensko (0:2), Portugalsko (0:3) a Luxembursko (0:2). V J-skupine patrí Bosne 4. priečka so ziskom troch bodov. V rámci skupiny je to už druhá výmena na trénerskom poste. Po dvoch dueloch kvalifikácie vystriedal Arnara Vidarssona na lavičke Islandu Age Hareide.



Hadžibegič koučoval reprezentáciu Bosny už v roku 1999 v začiatkoch svojej trénerskej kariéry. Aj vtedy vydržal pri tíme iba sedem mesiacov.