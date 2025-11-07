Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025
Hagara bol deviaty po krátkom programe na NHK Trophy v Osake

Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara. Foto: TASR - Jakub Kotian

V japonskej Osake dostal za svoje vystúpenie 72,52 bodov. Pred voľnými jazdami viedol domáci Juma Kagijama, ktorý dostal 98,58 b, pred svojím krajanom Šunom Satóm (96,67 b).

Autor TASR
Osaka 7. novembra (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara figuroval na deviatom mieste po krátkom programe na podujatí Grand Prix ISU - NHK Trophy. V japonskej Osake dostal za svoje vystúpenie 72,52 bodov. Pred voľnými jazdami viedol domáci Juma Kagijama, ktorý dostal 98,58 b, pred svojím krajanom Šunom Satóm (96,67 b).


NHK Trophy - GP ISU - krátky program mužov:

1. Juma Kagijama 98,58 b, 2. Šun Sató (obaja Jap.) 96,67, 3. Ča Džun-hwan (Kór. rep.) 91,60, ... 9. Adam HAGARA (SR) 72,52
