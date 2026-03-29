Hagara dal za sezónou úspešnú bodku: „Som spokojný“
Na svetovom šampionáte štartoval už piatykrát, ale vo vypredanej O2 Aréne mal bezprecedentne prakticky domáce publikum.
Autor TASR
Praha 29. marca (TASR) - Majstrovstvá sveta v Prahe tento víkend viac než uspokojivo uzavreli ďalšiu fenomenálnu sezónu svetového krasokorčuľovania. Podujatie prinieslo vzostupy a pády naprieč všetkými štyrmi kategóriami, pričom najviac rezonovali príbehy Kaori Sakamotovej a Iliu Malinina. Slovenský reprezentant Adam Hagara na svetovom šampionáte predviedol čistý výkon, vďaka ktorému si zlepšil svoje najlepšie umiestnenie na 15. pozíciu.
Veľkou dilemou 19-ročného Slováka bolo, či do programu zaradiť štvoritého tulupa. V priebehu sezóny ho v súťaži skočil niekoľkokrát, ale po páde vo voľnej jazde na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo pripustil, že nastal menší blok: „Ani mi tak nevadil ten pád, ako to, že keď som to znovu začal cvičiť, tak mi hlava do toho nešla. Je to niečo, na čom ešte budem určite pracovať.“ Napokon sa v prípade krátkeho programu aj voľnej jazdy rozhodol staviť na istotu, v oboch prípadoch namiesto neho zaradil dvojkombináciu a za svojím kariérovým maximom zaostal len o 3,64 bodu. „S trojitými axlami ani zbytkom programu som túto sezónu problém nemal. Išiel som to na istotu,“ dodal Hagara, ktorý si o jednu priečku polepšil oproti vlaňajšiemu umiestneniu z Bostonu.
Dvojnásobný bronzový medailista z juniorských MS ukázal veľkú bojovnosť. Po dvoch pádoch v Miláne predviedol v hlavnom meste Česka prakticky čistú jazdu, dostal len menšie zrážky za dva nedorotované skoky. „Ľudia nám nevidia do hlavy, čo sa u nás deje. Je to naozaj ťažký proces. Je ťažké nájsť silu každý deň a prekonávať sa, ale tí najlepší to väčšinou dokážu. Ja sa budem snažiť aj naďalej, aby som sa medzi nich dostal,“ vysvetlil Hagara, ktorý si napravil chuť po 24. priečke na olympiáde: „Bral som to tak, ale nechcel som to hovoriť. Je to zložité. Vždy musím bojovať za každý prvok a tá hlava niekedy nepustí. Dôležité je zobrať si pauzu a sústrediť sa na iné veci, aby to všetko dopadlo dobre.“
Na svetovom šampionáte štartoval už piatykrát, ale vo vypredanej O2 Aréne mal bezprecedentne prakticky domáce publikum. „Som veľmi rád, že tu bolo toľko ľudí. Aj Slovákov aj Čechov aj zahraničných. Veľa ľudí určite pozeralo aj doma pri televízoroch. Som veľmi šťastný, že som to mohol zajazdiť aj pre nich. Myslím, že ten potlesk bol jeden z najväčších, čo tu bol. Som veľmi šťastný, že som tu mohol byť a dúfam, že som divákov potešil,“ povedal Hagara na margo hľadiska.
Premiérová čisto seniorská sezóna bola preňho dosiaľ najťažšia, ale úspešná. Nielenže do svojho repertoára zaradil štvoritý skok ako prvý Slovák po legendárnom Jozefovi Sabovčíkovi, štartoval na olympiáde, debutoval na seniorskej Grand Prix a vylepšil si umiestnenia na európskom i svetovom šampionáte. Na ME v Sheffielde skončil desiaty, vďaka čomu môže mať Slovensko na budúci rok v súťaži mužov dvoch zástupcov. „Myslím, že to, čo dosiahol pre slovenské krasokorčuľovanie, hovorí samo za seba. Je to fantastická sezóna,“ uviedol prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Peter Majerník.
Hagara sršal po súťaži spokojnosťou a z ročníka 2025/2026 si odnesie dobré pocity: „Dokázal som niečo, o čom som celý život sníval, a to skočiť štvoritý skok na súťaži. Budem sa snažiť na tom stavať a zlepšovať sa. Bolo tam veľa highlightov – určite Grand Prix v Japonsku, Memoriál Ondreja Nepelu, tam sa mi veľmi podarila voľná jazda, ME a celkovo som spokojný. Samozrejme, je to moja prvá sezóna so štvoritým skokom, takže stane sa niečo zlé, niečo dobré, takže je to vždy hore-dole. Spravil som túto sezónu maximum, budem sa snažiť na tom stavať, aby som išiel vyššie a vyššie.“
Počas prestávky chce trénovať nové veci vrátane ďalšieho „štvoráka“. „Budem cez leto skúšať štvoritý salchov a myslím, že tulup a salchov by pre mňa nemali byť nejaké problematické. Rotáciu tam mám, dôležitá je tá hlava a uvidíme, ako všetko pôjde,“ avizoval 19-ročný reprezentant, ktorý bude zrejme meniť aj obe choreografie. Na olympiáde i MS sa vrátil k svojmu staršiemu krátkemu programu, za novší dostával od rozhodcov nižšie známky za komponenty: „V tomto 'kraťasi' som sa cítil dobre, mám ho už vyjazdený a aj tú hudbu mám veľmi rád. Myslím, že všetko mi tak do toho sedelo. Ale už sa teším, že môžem zmeniť hudby a uvidíme, čo bude budúci rok.“
Súťaž mužov priniesla vykúpenie Malinina, ktorý do februárových olympijských hier v Miláne, kde skončil po výbuchu vo voľnej jazde až ôsmy, dva roky nepoznal prehru. Fenomenálny Američan sa však tiež rozhodol staviť na istotu a oproti siedmim štvoritým skokom ich zaradil „len“ päť. Vynechal tiež štvoritého axla, ktorého v súťažiach skáče ako jediný na svete. „Keď som sem išiel, mal som pocit, že tu nie je takmer žiadny tlak. Úplne som zablokoval všetky očakávania, všetok tlak, ktorý na mňa ľudia vyvíjali. Bol som tu preto, aby som tomu unikol a užil si každý okamih týchto majstrovstiev sveta,“ tešil sa po zisku tretieho titulu za sebou. Na pódiu ho doplnili Japonci Juma Kagijama a Šun Sató, ktorí si v rovnakom poradí odniesli cenné kovy z Milána. Olympijský víťaz Michail Šajdorov z Kazachstanu v Prahe neštartoval.
Medzi ženami rezonovala víťazná rozlúčka Sakamotovej, ktorá vo veku 25 rokov ukončila kariéru. Vo svojom osobnom maxime 238,28 bodu získala štvrtý titul majsterky sveta a tesne po vyhlásení výsledkov sa rozplakala. „Naozaj som sa snažila neplakať, ale počula som toľko ľudí, ako mi fandili a tlieskali mi a keď som videla tú scénu, nemohla som si pomôcť,“ citovala Sakamotovú agentúra AFP. Osobnú športovú tragédiu opäť prežila Američanka Amber Glennová, ktorá bola ašpirantkou na medailu už na olympiáde a v Prahe figurovala po krátkom programe na treťom mieste. Ako jediná žena úspešne skočila trojitý axel, ale potom viackrát chybovala a skončila až šiesta. Na svoju prvú medailu z veľkého podujatia tak naďalej čaká.
V súťaži športových dvojíc si premiérový titul vybojovali Nemci Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin, ktorí boli vlani strieborní a na predchádzajúcom šampionáte v Montreali získali bronz. Francúzski tanečníci Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron skompletizovali vo svojej prvej spoločnej sezóne víťazné treble (ME, ZOH, MS) pred kanadským párom Piper Gillesová, Paul Poirier. Bronz nečakane získali debutanti Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik z USA, britským favoritom na medailu Lilah Fearovej a Lewisovi Gibsonovi totiž rozhodcovia strhli dva body za nedovolený prvok.
