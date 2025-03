Hagara na MS 18. v KP, zaistil si účasť na ZOH: „Som šťastný“

Výsledky MS v krasokorčuľovaní v Bostone:



muži - krátky program: 1. Ilia Malinin (USA) 110,41 bodu, 2. Juma Kagijama (Jap.) 107,09, 3. Michail Šajdorov (Kaz.) 94,77, 4. Kevin Aymoz (Fr.) 93,63, 5. Šun Sato (Jap.) 91,26, 6. Nika Egadze (Gruz.) 90,39, ..., 18. Adam HAGARA (SR) 78,33



Boston 27. marca (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa zúčastní na budúcoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Miestenku si zaistil vďaka 18. miestu v krátkom programe mužov na MS v Bostone. Nebude tak chýbať ani vo finálových voľných jazdách šampionátu, do ktorých sa prebojoval so známkou 78,33 bodu. Na čele poradia bol domáci Ilia Malinin, ktorý obhajuje celkové prvenstvo.Účasť na budúcoročných hrách si zabezpečili všetci 24 krasokorčuliari, ktorí postúpili do voľných jázd. Práve miestenka na olympiádu bola pre 18-ročného Hagaru hlavným cieľom. Svoj program na skladbu Another Love od britského hudobníka Toma Odella zvládol čisto. V úvode previedol kombináciu trojitého lutza s trojitým toeloopom a následne skočil trojitého axla, za ktorého prevedenie si vyslúžil viac než dva body navyše. Podaril sa mu aj posledný zo skokov – trojitý flip.,“ uviedol Hagara pre Slovenský krasokorčuliarsky zväz.Za svojím najlepším skóre z krátkeho programu, ktoré dosiahol na októbrovej juniorskej Grand Prix v Ľubľane, zaostal Hagara o 2,57 bodu. Výrazne si tak polepšil oproti vlaňajším MS, na ktorých skončil 35. a do voľných jázd nepostúpil.Malinin predviedol perfektný výkon a so známkou 110,41 bodu si vylepšil osobné maximum o viac než tri body. Výkonnostne bol na tom podobne druhý Japonec Juma Kagijama (107,09 bodu), tretí Michail Šajdorov z Kazachstanu za ním zaostával o viac než 12 bodov. Francúzsky reprezentant a obhajca bronzu Adam Siao Him Fa bol až ôsmy.