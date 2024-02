Hagara na MS juniorov postúpil do voľných jázd z tretieho miesta

krasokorčuľovanie - MSJ v Tchaj-pej



muži - krátky program:

1. Minkyu Seo (Kór. rep.) 80,58

2. Francois Pitot (Fr.) 78,79

3. Adam HAGARA (SR) 78,02

4. Aleksa Rakic (Kan.) 77,74

5. Rio Nakata (Jap.) 77,60

6. Edward Appleby (V. Brit.) 75,69

Tchaj-pej 29. februára (TASR) - Slovenský reprezentant v krasokorčuľovaní Adam Hagara postúpil z 3. miesta do voľných jázd na juniorských majstrovstvách sveta v Tchaj-pej. Lepší od neho boli iba Kórejčan Minkyu Seo (80,58) a Francúz Francois Pitot (78,79).Vo štvrtkovom krátkom programe dostal 17-ročný Slovák od rozhodcov známku 78,02 a má veľkú šancu získať cenný kov. Zároveň je blízko k tomu, aby vylepšil svoje maximum z MSJ. Tým je 14. miesto, ktoré obsadil na vlaňajšom šampionáte v kanadskom Calgary. Voľné jazdy sólistov sú na programe v sobotu o 9.15 SEČ.Vo štvrtok boli v akcii aj športové dvojice. Do voľných jázd so začiatkom o 12.00 SEČ sa kvalifikovalo aj slovenské duo Nikola Sitková a Oliver Kubačák, ktorým patrila po krátkom programe 13. priečka.