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Hagara nebude štartovať na podujatí Grand Prix ISU v Japonsku
Minulý rok obsadil v Osake šiestu priečku.
Autor TASR
Lausanne 12. novembra (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara nebude koncom novembra štartovať na druhom podujatí Grand Prix ISU v Japonsku. Podľa oficiálnej webovej stránky Medzinárodnej korčuliarskej únie sa odhlásil z NHK Trophy.
Minulý rok obsadil v Osake šiestu priečku. V októbri Hagara zo zdravotných dôvodov odstúpil z podujatia Grand Prix vo francúzskom Angers. Po krátkom programe mu v silnej konkurencii patrilo posledné 12. miesto (59,17 b) a napokon sa nepredstavil vo voľných jazdách.
Minulý rok obsadil v Osake šiestu priečku. V októbri Hagara zo zdravotných dôvodov odstúpil z podujatia Grand Prix vo francúzskom Angers. Po krátkom programe mu v silnej konkurencii patrilo posledné 12. miesto (59,17 b) a napokon sa nepredstavil vo voľných jazdách.