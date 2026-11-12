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Hagara nebude štartovať na podujatí Grand Prix ISU v Japonsku

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Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Minulý rok obsadil v Osake šiestu priečku.

Autor TASR
Lausanne 12. novembra (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara nebude koncom novembra štartovať na druhom podujatí Grand Prix ISU v Japonsku. Podľa oficiálnej webovej stránky Medzinárodnej korčuliarskej únie sa odhlásil z NHK Trophy.

Minulý rok obsadil v Osake šiestu priečku. V októbri Hagara zo zdravotných dôvodov odstúpil z podujatia Grand Prix vo francúzskom Angers. Po krátkom programe mu v silnej konkurencii patrilo posledné 12. miesto (59,17 b) a napokon sa nepredstavil vo voľných jazdách.
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