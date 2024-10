Hagara obsadil štvrté miesto na Memoriáli O. Nepelu

výsledky:



muži: 1. Daniel Grassl 267,08 b, 2. Nikolaj Memola 233,42, 3. Corey Circelli (všetci Tal.) 232,26, 4. Adam HAGARA (SR) 227,58



ženy: 1. Yun Ah-sun (Kór. rep.) 184,24 b, 2. Mariia Seniuková (Izr.) 172,94, 3. Lara Naki Gutmannová (Tal.) 172,15, ...9. Vanesa ŠELMEKOVÁ 143,49, 12. Ema DOBOSZOVÁ (obe SR) 134,04



rytmické tance: 1. Lewis Gibson, Lilah Fearová (V. Brit.) 210,65, 2. Diana Davisová, Gleb Smolkin (Gruz.) 201,87, Tim Dieck, Olivia Smartová (Šp.) 191,46, ...7. Maria Sofia PUCHEROVÁ, Nikita LYSAK 170,89, 11. Anna ŠIMOVÁ, Kirill AKSENOV (všetci SR) 1563,87

Bratislava 27. októbra (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adama Hagara obsadil konečné 4. miesto na 32. ročníku Memoriálu Ondreja Nepelu, podujatí ISU Challenger Series. Osemnásťročný Slovák získal celkovo 227,58 bodu, víťaz Daniel Grassl z Talianska mal 267,08 a potvrdil prvé miesto z krátkeho programu.Hagara bol pred voľnými jazdami druhý, no v sobotu ho predstihli Grasslovi krajania Nikolaj Memola (233,42) a Corey Circelli (232,26). Oproti krátkemu programu si polepšili v súťaži žien jeho krajanky, no len Vanesa Šelmeková bola v najlepšej desiatke. So 143,49 bodu obsadila deviate miesto, o tri pozície pred Emou Doboszovou (134,04). Aj tu potvrdila prvé miesto najlepšia z krátkeho programu – Kórejka Yun Ah-sun so ziskom 184,24 b.V rytmických tancoch zotrval domáci pár Maria Sofia Pucherová a Nikita Lysak na siedmej priečke (170,89 b), ďalší Slováci Anna Šimová a Kirill Aksenov boli jedenásti. Prvú priečku udržali Lewis Gibson s Lilah Fearovou z Veľkej Británie.