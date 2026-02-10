< sekcia Šport
Hagara postúpil do voľných jázd z 20. miesta
Hagara je iba druhý reprezentant Slovenska, ktorý štartoval na olympiáde v kategórii mužov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 10. februára (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa ako prvý sólista v ére samostatnosti prebojoval do finálových voľných jázd na ZOH. V utorkovom krátkom programe mužov v Miláne obsadil so známkou 80,30 bodu 20. pozíciu a bez problémov si zaistil miestenku v najlepšej dvadsaťštvorke. Na čele poradia figuroval favorizovaný Američan Ilia Malinin so ziskom 108,16 bodu.
Hagara je iba druhý reprezentant Slovenska, ktorý štartoval na olympiáde v kategórii mužov. V Nagane 1998 nepostúpil do voľných jázd Róbert Kažimír, ktorý obsadil 26. priečku. Devätnásťročný Hagara sa vo svojej premiére pod piatimi kruhmi vrátil k staršiemu krátkemu programu na skladbu Another Love od britského speváka Toma Odella. Tento krok sa mu nakoniec vyplatil, keďže zajazdil sezónne maximum a za svojím celkovým rekordom z krátkeho programu zaostal len o 0,6 bodu. V hale Forum di Miláno predviedol štvoritého tulupa, následne zvládol bezchybne aj trojitého axla a kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom.
Za Malininom sa na druhej priečke umiestnil Japonec Juma Kagijama, tretí bol francúzsky reprezentant Adam Siao Him Fa. Úradujúci dvojnásobný majster sveta Malinin šiel bez jedinej chyby a Kagijamovi oplatil prehru z krátkeho programu v tímovej súťaži. Voľné jazdy boli na programe v piatok 19.00 h.
Hagara je iba druhý reprezentant Slovenska, ktorý štartoval na olympiáde v kategórii mužov. V Nagane 1998 nepostúpil do voľných jázd Róbert Kažimír, ktorý obsadil 26. priečku. Devätnásťročný Hagara sa vo svojej premiére pod piatimi kruhmi vrátil k staršiemu krátkemu programu na skladbu Another Love od britského speváka Toma Odella. Tento krok sa mu nakoniec vyplatil, keďže zajazdil sezónne maximum a za svojím celkovým rekordom z krátkeho programu zaostal len o 0,6 bodu. V hale Forum di Miláno predviedol štvoritého tulupa, následne zvládol bezchybne aj trojitého axla a kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom.
Za Malininom sa na druhej priečke umiestnil Japonec Juma Kagijama, tretí bol francúzsky reprezentant Adam Siao Him Fa. Úradujúci dvojnásobný majster sveta Malinin šiel bez jedinej chyby a Kagijamovi oplatil prehru z krátkeho programu v tímovej súťaži. Voľné jazdy boli na programe v piatok 19.00 h.
ZOH26 - krasokorčuľovanie
muži - krátky program: 1. Ilia Malinin (USA) 108,16 bodu, 2. Juma Kagijama (Jap.) 103,07, 3. Adam Siao Him Fa (Fr.) 102,55, 4. Daniel Grassl (Tal.) 93,46, 5. Michail Šajdorov (Kaz.) 92,94, 6. Čcha Čun-hwan (Kór.rep.) 92,72, 7. Kevin Aymoz (Fr.) 92,64, 8. Andrew Torgashev (USA) 88,94, 9. Šun Sato (Jap.) 88,70, 10. Stephen Gogolev (Kan.) 87,41, ..., 20. Adam HAGARA (SR) 80,30
muži - krátky program: 1. Ilia Malinin (USA) 108,16 bodu, 2. Juma Kagijama (Jap.) 103,07, 3. Adam Siao Him Fa (Fr.) 102,55, 4. Daniel Grassl (Tal.) 93,46, 5. Michail Šajdorov (Kaz.) 92,94, 6. Čcha Čun-hwan (Kór.rep.) 92,72, 7. Kevin Aymoz (Fr.) 92,64, 8. Andrew Torgashev (USA) 88,94, 9. Šun Sato (Jap.) 88,70, 10. Stephen Gogolev (Kan.) 87,41, ..., 20. Adam HAGARA (SR) 80,30