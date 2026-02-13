< sekcia Šport
Hagara sa nevyhol pádom: Môj vrchol ešte príde
Autor TASR
Miláno 13. februára (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sklamane krútil hlavou hneď po skočení svojej voľnej jazdy na ZOH 2026 v Miláne. Nevyhol sa v nej dvom pádom a nervozita na jeho výkone bola badateľná. Po skončení svojho vystúpenia priznal, že nohy nemal také uvoľnené ako inokedy.
Slovenský reprezentant obdržal za svoju voľnú jazdu 122,08 bodu. V súčte s krátkym programom získal 202,38 bodu. „Nie som spokojný, ale snažil som sa bojovať do konca. Urobil som všetko pre to, aby som tu bol, aj na tréningoch mi všetko išlo. Som sklamaný z tejto voľnej jazdy, ale na druhej strane som šťastný, že som sa tu mohol ukázať medzi všetkými fanúšikmi, medzi ľuďmi, ktorí pozerali tu, ale aj na Slovensku. Chcel by som všetkým poďakovať a dúfam, že nie sú sklamaní z môjho výkonu. Budem sa snažiť opraviť to a nabudúce sa ukázať v čo najlepšom svetle,“ povedal Hagara po svojej jazde.
Po krátkom programe bol na 20. mieste. V úvode skočil štvoritý tulup, po dopade však spadol. Zvyšok jazdy potreboval ísť precízne. Následne sa mu vydarila kombinácia trojitého axla s dvojitým tulupom, ale pri trojitom axli prišiel opäť pád. Následná trojkombinácia trojitého lutzu a dvoch dvojitých axelov sa Hagarovi podarila. Ďalšiu stratu však nabral, keď namiesto trojitého rittbergera skočil len dvojitého. Výkon však vylepšil sadou piruet a krokových sekvencií. „Ja som sa snažil neuvoľniť nohy, lebo po tých pádoch je niekedy ťažké sa postaviť a pokračovať ďalej po ťažkých skokoch. Keď sa všetko vyskáče, je to ľahká jazda, ale akonáhle na prvom skoku spadnem, tak jazda začne byť veľmi ťažká. Dnes to pre mňa bolo extrémne ťažké, snažil som sa bojovať do konca. Posledný skok som skočil dvojitý namiesto trojitého, ale nohy mi už vôbec nešli z nejakého dôvodu. Budem sa snažiť poučiť sa z toho a natrénovať to lepšie, aby som nemal už vôbec žiadne problémy. Na tréningoch mi všetko vychádzalo, uvidíme ako to pôjde ďalej. Teším sa už na MS v Česku v Prahe, tam sa budem snažiť podať čo najlepší výkon,“ dodal slovenský olympionik.
Po oboch pádoch a následných vydarených kombináciách mu diváci tlieskali, snažili sa ho povzbudiť. „Nad prvým skokom som veľmi rozmýšľal, nad tým druhým tiež. Akonáhle sa to stane, tak už to človek nevie opraviť a musí ísť ďalej. Snažil som sa aj keď som spadol, za to som na seba hrdý, že som to nevzdal a pokračoval som. Nerobil som úplne zbytočné chyby, aj keď niektoré možno boli, ale mal som ťažké nohy.“
Devätnásťročný krasokorčuliar však má celú kariéru pred sebou a verí, že vystúpenie pod piatimi kruhmi ho posunie za lepšími výsledkami. „Ja si myslím, že áno. Je to pre mňa ponaučenie. Každá súťaž je ako keby tréning a pokračovanie v mojej kariére, z každej si môžem zobrať nejaké ponaučenie, niečo nové sa naučiť. Som z toho sklamaný, ale beriem to tak, že mám na čom pracovať. Toto nie je môj vrchol kariéry, ten ešte len príde a budem sa snažiť, aby som sa dostával vyššie a vyššie. Teraz sa to nepodarilo, idem ďalej. Budem nad tým rozmýšľať, budem z toho sklamaný, ale o týždeň to už bude určite dobré a pôjdem ďalej. Myslím si, že patrím medzi tých najlepších, v podstate medzi mnou a väčšinou krasokorčuliarov na svete sme mali po krátkom programe nejakých osem bodov rozdiel, takže beriem to tak, že mám na čom pracovať. Náš šport je hlavne o tom nevzdávať sa, aj keď sú ťažké dni.“
Na nevydarený výkon z voľnej jazdy na ZOH chce Hagara zabudnúť už v sobotu, do arény Santa Giulia pôjde fandiť slovenským hokejistom proti Švédom na súboj o priamy postup do štvrťfinále. „Podľa mňa 3:2 zvíťazíme, Fíni zdolali Švédov, my Fínov, takže to vidím takto,“ uzavrel Hagara s úsmevom.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/