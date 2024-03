Hagara si užíva zisk bronzu: Môj najväčší úspech v kariére

Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara v súťaži sólistov na juniorských majstrovstvách sveta v Tchaj-pej v sobotu 2. marca 2024. Foto: TASR/AP

Bratislava 6. marca (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara označil zisk bronzovej medaily z juniorských MS v Tchaj-peji za svoj najväčší úspech v doterajšej kariére. Radosť z výborného umiestnenia neskrýval prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Jozef Beständig, ktorý vyzdvihol mentálnu odolnosť 17-ročného reprezentanta a úspech Hagaru by podľa neho mohol z dlhodobého hľadiska pomôcť slovenskému krasokorčuľovaniu.Talentovaný mladík dostal v krátkom programe od rozhodcov známku 78,02, ktorá bola jeho osobným maximom a zaradila ho do okruhu adeptov na cenný kov. Vo voľnej jazde si Hagara tretiu priečku udržal a zlepšil svoj dosiaľ najlepší výsledok z MSJ.uviedol Hagara na stredajšej tlačovej konferencii na pôde Športového klubu polície v Bratislave.Hagara sa pred novinármi prezentoval hneď s tromi cennými kovmi. Prvú medailu získal za krátky program, kde sa mu podarilo vyhrať tretie miesto, takisto aj z voľnej jazdy a tretiu si vyslúžil za celkové skóre v krátkom programe a voľnej jazde.povedal prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Jozef Beständig.Na predchádzajúcom juniorskom šampionáte v kanadskom Calgary obsadil slovenský tínedžer až 14. miesto a výrazné zlepšenie na sebe vníma.poznamenal bronzový juniorský medailista.O tri týždne sa Hagara predstaví na MS v Montreale (20.-24. marca), ktorými uzavrie úspešnú sezónu. Počas nej získal v decembri bronzovú medailu na juniorskej Grand Prix v čínskom Pekingu a na januárových ME v litovskom Kaunase obsadil 11. priečku.dodal Hagara. Konkrétnejší smerom k ambíciám medzi krasokorčuliarskou elitou bol Beständig:Beständig ocenil, že Hagara má napriek svojmu nízkemu veku správne nastavenú hlavu z čoho dokáže profitovať v súťažiach.dodal Hagara.