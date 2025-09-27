< sekcia Šport
Hagara skončil po krátkom programe na Memoriáli O. Nepelu deviaty
Aj Vanese Šelmekovej patrila po úvodnej časti súťaže žien deviata priečka so ziskom 56,34 bodu.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara figuroval po krátkom programe na Memoriáli Ondreja Nepelu na deviatom mieste. V prvý deň podujatia v Bratislave, ktoré je súčasťou ISU Challenger Series, dosiahol známku 71,77 bodu. Jeho krajan Lukáš Václavík bol 19. (57,13), ďalší Slovák Jozef Čurma 22. (46,89). Na čele sa usadil Francúz Kevin Aymoz so známkou 93,49.
Aj Vanese Šelmekovej patrila po úvodnej časti súťaže žien deviata priečka so ziskom 56,34 bodu. V jazde jej nevyšla len kombinácia trojitého lutza s dvojitým tulupom. Krátky program sa nepodaril úradujúcej majsterke Európy Niine Petrokinovej z Estónska, ktorá skončila až 16. so ziskom 49,10 b. Líderkou súťaže sólistiek je Talianka Lara Naki Gutmannová so 67,25 b.
Rytmické tance vyšli najlepšie českej súrodeneckej dvojici Natáli a Filipovi Taschlerovým, ktorí dosiahli 76,55 bodu. Vicemajstri Európy Jevgenija Loparevová s Geoffreyom Brissaudom, ktorí reprezentujú Francúzsko, boli štvrtí. Slovensko v tejto kategórii zastúpenie nemalo.
Memoriál Ondreja Nepelu
muži - krátky program: 1. Kevin Aymoz (Fr.) 93,49, 2. Daniel Grassi (Tal.) 85,89, 3. Jacob Sanchez (USA) 83,97, 4. Matteo Rizzo (Tal.) 82,52, 5. Nikolaj Memola (Tal.) 79,63, 6. Michail Selevko (Est.) 77,75...9. Adam HAGARA (SR) 71,77, 19. Lukáš VÁCLAVÍK (SR) 57,13, 22. Jozef ČURMA (SR) 45,09
ženy - krátky program: 1. Lara Naki Gutmannová 67,25 bodu, 2. Anna Pezzettová (obe Tal.) 66,78, 3. Sara-Maude Dupuisová (Kan.) 64,16, 4. Starr Andrewsová (USA) 60,67, 5. Sarina Joosová (Tal.) 59,85, 6. Lorine Schildová (Fr.) 59,01,... 9. Vanesa ŠELMEKOVÁ (SR) 56,34
tance na ľade - rytmické tance: 1. Natálie Taschlerová, Filip Taschler (ČR) 76,55 bodu, 2. Olivia Smartová, Tim Dieck (Šp.) 74,44, 3. Loicia Demougeotová, Theo le Mercier (Fr.) 72,72, 4. Jevgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud (Fr.) 72,09, 5. Katarina Wolfkostinová, Dimitry Tsarevski (USA) 72,08, 6. Yuka Oriharová, Juho Pirinen (Fín.) 71,78
