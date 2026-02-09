< sekcia Šport
Hagara už trénoval v Miláne: Veľmi sa mi tam páči
Slovenský olympionik sa predstaví najskôr v krátkom programe v utorok 10. februára, v piatok 13. februára predvedie voľnú jazdu.
Autor TASR
Miláno 9. februára (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara absolvoval v nedeľu v dejisku ZOH 2026 v Miláne prvý tréning. Krasokorčuliari budú bojovať o medaily v hale Forum di Miláno v mestskej časti Assago. Slovenský olympionik sa predstaví najskôr v krátkom programe v utorok 10. februára, v piatok 13. februára predvedie voľnú jazdu. O konečnom poradí rozhodne súčet bodov z oboch častí olympijskej súťaže.
Hagara prišiel do olympijskej dediny v sobotu večer a potom ho v nedeľu čakal tréning na hlavnej i tréningovej ploche. „Veľmi sa mi to tam páči. Aj hlavná hala a aj tréningová sú úplne super. Cítim sa tu zatiaľ fajn. V hlavnej hale je veľmi dobrý ľad, veľmi dobre sa mi aj korčuľuje. Počul som, že ľad predtým nebol taký dobrý, ale ja som bol veľmi spokojný.“
Hagaru čaká pod piatimi kruhmi prvý štart, v nabitej konkurencii sa chce presadiť. „Je nás celkom 29 športovcov a z toho 24 postúpia do voľnej jazdy. Keď pôjdem čisto a všetko mi vyjde, tak by som nemal chýbať vo voľných jazdách. Ale v tomto športe sa vždy niečo môže stať, môže nastať nejaký problém, takže dôležité je pre mňa ísť do každého kroku naplno a nestratiť sa. A aj keď sa niečo nepodarí, tak ísť ďalej a nevzdávať sa, to je pre mňa hlavný cieľ. Teším sa veľmi aj na to súťaženie, keďže je to olympiáda a moja prvá.“
Mladý 19-ročný športovec si zatiaľ vychutnáva olympijskú atmosféru. „Môj pocit je taký divný, keďže vždy som pozeral ako tie olympijské hry prebiehajú a teraz som zrazu v tej dedine a som jeden z tých športovcov. Je to pre mňa veľká vec a som hrdý na to, že môžem reprezentovať moju krajinu a samozrejme som hrdý aj na seba, že som sa sem dostal. Lebo v krasokorčuľovaní sú kvalifikácie veľmi ťažké a tým pádom ja som fakt šťastný, že sa mi sem podarilo dostať. Budem sa snažiť využiť každý moment a chcem sa ukázať v čo najlepšom svetle. Môže to pridať popularitu aj k tomu môjmu športu, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Chcem sa na tom podieľať.“
Hagara sa však okrem svojej disciplíny teší aj na iné športy, ako fanúšik hokeja si nechce nechať ujsť mimoriadne kvalitný turnaj. „Chcem navštíviť aj Slovenský dom, keď budem mať čas, ale tak zatiaľ je pre mňa prvoradá moja súťaž, ale asi stihnem hokej Slovákov s Fínskom.“
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
