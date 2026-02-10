< sekcia Šport
Hagarovi krátky program vyšiel: Som veľmi spokojný
Hagara sa v Miláne vrátil k staršiemu krátkemu programu na skladbu Another Love od britského speváka Toma Odella.
Autor TASR
Miláno 10. februára (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara má za sebou vydarenú premiéru pod olympijskými kruhmi. V utorkovom krátkom programe zajazdil sezónne maximum a za svojím celkovým rekordom zaostal len o 0,6 bodu. Tento výkon ho posunul do voľných jázd, tie sú na programe v piatok.
Hagara sa v Miláne vrátil k staršiemu krátkemu programu na skladbu Another Love od britského speváka Toma Odella. V hale Forum di Miláno predviedol štvoritého tulupa, následne zvládol bezchybne aj trojitého axla a kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom. Od rozhodcov dostal známku 80,30 bodu. „Som veľmi spokojný, zajazdil som moje sezónne maximum, ale samozrejme ešte stále sú tam veci, ktoré môžem zlepšovať. Ale išiel som čisto a najlepšie ako som vedel v tom danom momente,“ uviedol po svojom vystúpení.
Hagarova jazda bola uvoľnená, slovenský reprezentant pôsobil isto: „Snažil som sa byť uvoľnený. Je vždy dôležité prísť na jazdu v poriadku, aj keď som niekedy pod veľkým stresom a hlavne dnes, keď som videl skóre ostatných. Vedel som, že to bude ťažké, ale postupne sa to zlepšovalo. Snažil som sa hlavne nastúpiť s dobrým pocitom na jazdu, užiť si aj ten pocit olympijského publika a podať čo najlepší výkon, pretože od toho som tu.“
V ére samostatnosti je 19-ročný krasokorčuliar prvý Slovák, ktorý postúpil na ZOH do voľných jázd: „Som veľmi hrdý aj na seba a teda aj vďačný, že sa mi to podarilo. Veľa ľudí ma sem dostalo, hlavne teda moji rodičia, môj tréner a moja sestra trénerka, takisto aj choreografi. Nie je to nikdy úspech mňa samotného, ale všetkých ostatných okolo mňa. Všetkým by som chcel poďakovať, že sa mi to podarilo.“
Slovenskému olympionikovi žičilo aj publikum, spontánne mu ľudia tlieskali do rytmu: „Je super atmosféra a veľmi dobré publikum. Išiel som po jednom z najlepších krasokorčuliarov sveta momentálne (Juhwan Cha - pozn.), takže to bola pre mňa aj veľká česť. Ale ja sa vždy snažím sústrediť na svoj výkon a hlavne nesklamať publikum, pretože predo mnou naozaj išiel krasokorčuliar asi najväčšieho kalibru a tým pádom som sa snažil ísť čo najlepšie.“
Do piatkovej súťaže sa Hagara bude venovať tréningu, ale chce si pozrieť aj výkony slovenských hokejistov. „Dva dni budem trénovať, zajtra bude ťažký tréning, pretože po krátkych programoch to vždy musím zase rozkorčuľovať. Je to vždy ťažšie. Ale hlavné je pre mňa ísť naplno do všetkého vo voľnej jazde. Pre mňa je to rovnaký program ako som zajazdil už veľakrát čisto v tejto sezóne, vlastne je to ten istý program ako na majstrovstvách Európy a voľné jazdy väčšinou bývajú mojou silnou stránkou. Uvidím, pôjdem sa predviesť a urobím všetko pre to, aby som sa dostal ešte vyššie. Mám teraz pokoj, keďže už nemusím postupovať do žiadnej ďalšej jazdy, ale samozrejme mierim na čo najlepší výsledok. Ale nejde mi ani o nejakú pozíciu, ale skôr o to ukázať sa v čo najlepšom svetle a možno si spraviť na tejto olympiáde ešte väčšie meno. To mi môže pomôcť do budúcnosti. Chcem ísť pozrieť aj hokejistov, ale zajtra mám v tom čase tréning, možno stihnem tretiu tretinu. V sobotu však určite budem na hokeji,“ uzavrel Hagara.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
