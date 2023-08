Hagel podpísal osemročnú zmluvu s Tampou Bay, ročne zarobí 6,5 milióna

Tampa Bay 22. augusta (TASR) - Kanadský hokejový útočník Brandon Hagel podpísal s klubom Tampa Bay Lightning nový osemročný kontrakt. Zmluva, ktorá mu ročne vynesie 6,5 milióna dolárov, vstúpi do platnosti od sezóny 2024/2025. V nasledujúcej sezóne 2023/2024 mu ešte bude platiť trojročný kontrakt s ročným platom 1,5 milióna.



Hagel sa mohol stať po sezóne 2023/2024 obmedzeným voľným hráčom. Do Tampy Bay prišiel počas sezóny 2021/2022 z Chicaga, v ktorého drese debutoval v NHL. V roku 2016 ho zo 159. miesta draftovalo Buffalo. Za sebou má individuálne najúspešnejšiu sezónu v kariére. V základnej časti nazbieral v 81 zápasoch 64 kanadských bodov za 30 gólov a 34 asistencií. V play off mal v šiestich dueloch bilanciu gól a štyri asistencie.