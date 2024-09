Hain vystužil defenzívu Nitry: Bola to pre mňa prvá voľba

Nitra 21. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Hain sa stal novou posilou HK Nitra. Dvadsaťsedemročný obranca zamieril k úradujúcim majstrom Tipos extraligy po konci v HKM Zvolen. Práve tam pôsobil od roku 2021 pod vedením terajšieho kouča "corgoňov" Andreja Kmeča.



Hain v extralige obliekal aj dres Nových Zámkov a v najvyššej slovenskej súťaži odohral 325 zápasov so ziskom 72 bodov (27+45). "Vedel som, že Nitra je pre mňa prvá voľba, s klubom som bol v kontakte už štvrtý rok a som rád, že môžem konečne nastúpiť vo farbách HK pred fantastickou kulisou. Vždy sme chodievali na hokej sem, bolo to tu pre mňa ako hokejový grál. Veľa hráčov poznám osobne, rovnako aj realizačný tím. Veľmi sa teším z toho, že to tu je mladý energický kolektív, s ktorým verím, že zopakujeme minuloročný úspech," uviedol Hain pre oficiálny klubový web.



K novej posile sa vyjadril aj Tomáš Chrenko, manažér HK Nitra: "Sama sme chceli v Nitre už v minulosti, teraz sa naskytla táto šanca, tak sme ju využili. Je to chalan z regiónu, má dobrý vek, navyše v Nitre má aj svoj vlastný byt a týmto podpisom sa pozeráme aj do budúcnosti. Rozšíri konkurenciu v obranných radoch a myslím si, že zmena prostredia by mohla pomôcť, pretože vo Zvolene už trochu stagnoval. Veríme, že u nás potvrdí svoj potenciál a kvality."