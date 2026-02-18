< sekcia Šport
Haise sa stal novým trénerom Stade Rennes
Nový kormidelník Haise naposledy viedol OGC Nice, kde strávil jeden a pol sezóny.
Autor TASR
Rennes 18. februára (TASR) - Futbalistov francúzskeho Stade Rennes povedie Franck Haise. O nástupcovi Habiba Beyeho informoval klub v stredu, pričom Francúz podpísal zmluvu do roku 2027.
Nový kormidelník Haise naposledy viedol OGC Nice, kde strávil jeden a pol sezóny. Najväčší úspech však zažil na lavičke Lens v roku 2023, keď doviedol klub k celkovému druhému miestu v Ligue 1 a zároveň do Ligy majstrov po 20-ročnej prestávke.
V Rennes už predtým pôsobil ako tréner v akadémii. „Od môjho odchodu sa tu veľa vecí zmenilo, vrátane skvelej infraštruktúry. Som nesmierne šťastný, že som dostal možnosť vrátiť sa sem,“ citovala Haiseho agentúra AFP. Rennes v uplynulom zápase francúzskej ligy zdolal doma pod vedením dočasného trénera Sebastiena Tamboureta Paríž St. Germain 3:1. V tabuľke sa nachádza tím z Bretónska na 6. mieste.
Nový kormidelník Haise naposledy viedol OGC Nice, kde strávil jeden a pol sezóny. Najväčší úspech však zažil na lavičke Lens v roku 2023, keď doviedol klub k celkovému druhému miestu v Ligue 1 a zároveň do Ligy majstrov po 20-ročnej prestávke.
V Rennes už predtým pôsobil ako tréner v akadémii. „Od môjho odchodu sa tu veľa vecí zmenilo, vrátane skvelej infraštruktúry. Som nesmierne šťastný, že som dostal možnosť vrátiť sa sem,“ citovala Haiseho agentúra AFP. Rennes v uplynulom zápase francúzskej ligy zdolal doma pod vedením dočasného trénera Sebastiena Tamboureta Paríž St. Germain 3:1. V tabuľke sa nachádza tím z Bretónska na 6. mieste.