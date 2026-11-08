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Hajduková obsadila 13. miesto v pretekoch s hromadným štartom
Do cieľa prišla v hlavnej skupine v rovnakom čase ako víťazka Angelina Novolodská z Ruska za 1:31:19 hodiny.
Autor TASR
Dakar 8. novembra (TASR) - Slovenská cyklistka Karolína Hajduková obsadila 13. miesto v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na olympijských hrách mládeže v Dakare. Do cieľa prišla v hlavnej skupine v rovnakom čase ako víťazka Angelina Novolodská z Ruska za 1:31:19 hodiny.
Druhá na 59,5 km dlhej trati finišovala Elsie Appsová z Austrálie a bronz získala Linda Sitková z Česka.
Druhá na 59,5 km dlhej trati finišovala Elsie Appsová z Austrálie a bronz získala Linda Sitková z Česka.
preteky s hromadným štartom na 59,5 km:
1. Angelina Novolodská (Rus.) 1:31:19 h, 2. Elsie Appsová (Aus.). 3. Linda Sitková (ČR), ... 13. Karolína HAJDUKOVÁ (SR) všetky rovnaký čas
1. Angelina Novolodská (Rus.) 1:31:19 h, 2. Elsie Appsová (Aus.). 3. Linda Sitková (ČR), ... 13. Karolína HAJDUKOVÁ (SR) všetky rovnaký čas