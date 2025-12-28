Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
Hakimi sa zotavil zo zranenia a pomôže Maroku v dueli proti Zambii

Na archívnej snímke obranca Achraf Hakimi. Foto: TASR/AP

Návrat kapitána reprezentácie a držiteľa ceny pre najlepšieho hráča afrického kontinentu potvrdil tréner Walid Regragui.

Autor TASR
Rabat 28. decembra (TASR) - Obranca Achraf Hakimi sa zotavil zo zranenia členka a pomôže futbalistom Maroka v ich záverečnom zápase v A-skupine Afrického pohára národov. Organizátorskej krajine bude na postup do osemfinále stačiť v pondelkovom dueli proti Zambii aj remíza.

Návrat kapitána reprezentácie a držiteľa ceny pre najlepšieho hráča afrického kontinentu potvrdil tréner Walid Regragui. „Neviem, či bude v základnej zostave alebo nastúpi z lavičky, no môžem povedať, že určite bude hrať. Pre svoj návrat do tímu spravil všetko,“ citovala Regraguiho agentúra AFP. Obranca Paríža St. Germain sa zranil ešte na začiatku novembra a v prvých dvoch dueloch na šampionáte bol na lavičke. V nich Maroko najprv zdolalo Komory 2:0 a potom remizovalo s Mali 1:1.
