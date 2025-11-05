< sekcia Šport
Hakimi utrpel zranenie členka, podľa médií by mal PSG chýbať 5 týždňov
Hakimi sa zranil v závere prvého polčasu šlágra 4. kola ligovej fázy LM, v deň, keď oslavoval svoje 27. narodeniny.
Autor TASR
Paríž 5. novembra (TASR) - Marocký futbalista Achraf Hakimi by mal chýbať Parížu St. Germain možno až päť týždňov. Dvadsaťsedemročný obranca utrpel v utorňajšieho zápase Ligy majstrov s Bayernom Mníchov (1:2) vážne zranenie členka a podľa denníka L’Equipe bude pauzovať do polovice decembra. Vedenie PSG zatiaľ o diagnóze a dĺžke absencie svojej defenzívnej opory oficiálne neinformovalo.
Hakimi sa zranil v závere prvého polčasu šlágra 4. kola ligovej fázy LM, v deň, keď oslavoval svoje 27. narodeniny. K zemi ho poslal nešetrným sklzom kolumbijský útočník a autor oboch gólov Bayernu útočník Luis Diaz. Noha marockého krajného obrancu sa dostala do nepríjemnej polohy a odniesol si to členok. Zranenie mu znemožnilo pokračovať v stretnutí, pričom dohral aj Diaz, ktorý videl najskôr žltú kartu a následne ju VAR zmenil na červenú.
Podľa Citi Sports by sa Hakimi mohol vrátiť do zostavy PSG tesne pred štartom Afrického pohára národov. Ten sa začne 21. decembra a vyvrcholí 18. januára, pričom Maroko bude patriť k hlavným favoritom na zisk trofeje.
Hakimi má za sebou vydarenú sezónu 2024/2025, keď s Parížanmi vyhral Ligu majstrov, získal titul v domácej Ligue 1 a triumfoval aj vo Francúzskom pohári.
Hakimi sa zranil v závere prvého polčasu šlágra 4. kola ligovej fázy LM, v deň, keď oslavoval svoje 27. narodeniny. K zemi ho poslal nešetrným sklzom kolumbijský útočník a autor oboch gólov Bayernu útočník Luis Diaz. Noha marockého krajného obrancu sa dostala do nepríjemnej polohy a odniesol si to členok. Zranenie mu znemožnilo pokračovať v stretnutí, pričom dohral aj Diaz, ktorý videl najskôr žltú kartu a následne ju VAR zmenil na červenú.
Podľa Citi Sports by sa Hakimi mohol vrátiť do zostavy PSG tesne pred štartom Afrického pohára národov. Ten sa začne 21. decembra a vyvrcholí 18. januára, pričom Maroko bude patriť k hlavným favoritom na zisk trofeje.
Hakimi má za sebou vydarenú sezónu 2024/2025, keď s Parížanmi vyhral Ligu majstrov, získal titul v domácej Ligue 1 a triumfoval aj vo Francúzskom pohári.