Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
< sekcia Šport

Hakimi vynechá pre zranenie odvetu semifinále na pôde Bayernu

Na snímek Achraf Hakimi. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 29. apríla (TASR) - Marocký futbalista Achraf Hakimi vynechá odvetu semifinále Ligy majstrov na pôde Bayernu Mníchov. Parížu Saint-Germain bude obranca chýbať pre zranenie pravého stehna. Klub to oznámil v stredu.

Marocký pravý bek utrpel zranenie počas utorkového strhujúceho domáceho duelu (5:4) a mimo diania bude niekoľko týždňov. Dvadsaťsedemročný Hakimi sa zranil v dueli s Beyrnom už druhýkrát v priebehu tejto sezóny – v novembri si poškodil členok v dueli ligovej fázy (1:2). Informácie priniesla agentúra AP.
