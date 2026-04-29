Hakimi vynechá pre zranenie odvetu semifinále na pôde Bayernu
Parížu Saint-Germain bude obranca chýbať pre zranenie pravého stehna.
Autor TASR
Paríž 29. apríla (TASR) - Marocký futbalista Achraf Hakimi vynechá odvetu semifinále Ligy majstrov na pôde Bayernu Mníchov. Parížu Saint-Germain bude obranca chýbať pre zranenie pravého stehna. Klub to oznámil v stredu.
Marocký pravý bek utrpel zranenie počas utorkového strhujúceho domáceho duelu (5:4) a mimo diania bude niekoľko týždňov. Dvadsaťsedemročný Hakimi sa zranil v dueli s Beyrnom už druhýkrát v priebehu tejto sezóny – v novembri si poškodil členok v dueli ligovej fázy (1:2). Informácie priniesla agentúra AP.
