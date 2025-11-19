Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. november 2025Meniny má Alžbeta
< sekcia Šport

Hakimi získal ocenenie Africký futbalista roka: Je to pre mňa česť

.
Kapitán marockej reprezentácie a hráč Paríža St. Germain Achraf Hakimi (vľavo) si prichádza so zraneným členkom prevziať z rúk prezidenta FIFA Gianniho Infantina (vpravo) cenu pre najlepšieho futbalistu afrického kontinentu na vyhlásení výsledkov ankety Africký futbalista roka v meste Salé na severozápade Maroka v stredu 19. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Hakimi získal cenu pre najlepšieho hráča afrického kontinentu prvýkrát v kariére. V predošlých dvoch ročníkoch sa umiestnil zhodne na 2. mieste.

Autor TASR
Rabat 19. novembra (TASR) - Kapitán marockej reprezentácie Achraf Hakimi získal v stredu ocenenie Africký futbalista roka. Dvadsaťsedemročný pravý obranca sa radoval z triumfu v ankete po tom, čo s Parížom Saint-Germain získal v uplynulej sezóne titul v Lige majstrov, Ligue 1, domácom pohári aj Superpohári UEFA. Hakimi za sebou nechal dvoch bývalých víťazov ankety Mohameda Salaha z FC Liverpool a Victora Osimhena, ktorý oblieka dres Galatasarayu Istanbul.

Hakimi získal cenu pre najlepšieho hráča afrického kontinentu prvýkrát v kariére. V predošlých dvoch ročníkoch sa umiestnil zhodne na 2. mieste. „Je to pre mňa skutočne veľká česť získať túto prestížnu trofej,“ citovala agentúra AFP Hakimiho, ktorý následne poďakoval svojej rodine, spoluhráčom aj trénerovi marockého národného tímu Walidovi Regraduimu. Práve pod jeho vedením by mal byť lídrom Maroka na domácom Africkom pohári národov, ktorý je na programe od 21. decembra.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident prijal demisiu P. Kmeca

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.