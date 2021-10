Häkkinen: Netrúfam si tipovať meno nového šampióna

Bratislava 19. októbra (TASR) - Dvojnásobný majster sveta formuly 1 Mika Häkkinen si netrúfa predpovedať, kto v tomto roku získa titul šampióna v prestížnom seriáli. Vzhľadom na skúsenosti i tímovú podporu sa však mierne prikláňa na stranu obhajcu titulu Lewsisa Hamiltona. Jazdec Mercedesu stráca šesť kôl pred koncom sezóny na Maxa Verstappena z Red Bullu šesť bodov.



"Je to v tomto roku mimoriadne vyrovnané a stať sa môže všetko," povedal Häkkinen v utorok počas krátkej návštevy na Slovensku. V Bratislave sa v stredu zúčastní na konferencii pre malých a stredných podnikateľov #akonato 2021, ktorú organizuje Slovenská Sporiteľňa. Podľa 53-ročného Fína sú pre Hamiltona plusom jeho skúsenosti a výkony i podpora od tímového kolegu z Mercedesu Valtteriho Bottasa. "Teraz pracujú skvele a podľa mňa má Lewis dobré šance obhájiť titul. V hre je ešte veľa bodov a na oboch sa ešte bude stupňovať tlak, na čo Max možno nie je úplne zvyknutý. Netrúfam si však povedať, kto sa bude napokon tešiť z titulu."



Häkkinen sa stal majstrom sveta v rokoch 1998 a 1999, celkovo si pripísal 20 víťazstiev na Veľkých cenách, 51-krát stál na pódiu a vybojoval si 26-krát pole position. "Boli to krásne časy, užíval som si to, ale keďže viem, koľko obetovania sa stojí dostať sa na vrchol a aké náročné je to po fyzickej i mentálnej stránke, nemôžem povedať, že by mi to chýbalo. Teraz si preteky vychutnávam pri televízii a môžem povedať, že to naozaj prežívam. Keď bojujú o titul plece pri pleci dvaja jazdci, je to strhujúce a dobré pre náš šport."



Na konci minulého storočia bol fínsky jazdec jedným z najväčších súperov Nemca Michaela Schumachera. "Boli sme rivali, on chcel veľmi vyhrávať a bolo mimoriadne ťažké ho na okruhu predbehnúť. Samozrejme, že keď sme súperili, tak naše vzťahy neboli také úzke, ale mimo seriálu sme si k sebe našli priateľskú cestu," vysvetlil Häkkinen, ktorý po svojom prechode z Lotusu do McLarenu v roku 1993 "vytočil" ďalšiu legendu F1 Ayrtona Sennu. V McLarene najskôr pôsobil iba ako testovací jazdec, potom však v závere roka nahradil v kokpite Michaela Andrettiho a hneď pri svojej prvej kvalifikácii na VC Portugalska dokázal Brazílčana ako jeho nový tímový kolega zdolať. Trojnásobný svetový šampión bol podľa Häkkinena z toho v šoku: "On bol vtedy známy ako kráľ kvalifikácií a zrazu prišiel mladý blonďavý Fín a porazil ho. Nechcel tomu uveriť a pýtal sa ma, ako som to mohol dokázať. Tak som mu štipľavo odpovedal a to ho nahnevalo ešte viac."



Na Slovensku bol Häkkinen niekoľkokrát a má len pozitívne skúsenosti. "Nemal som, žiaľ, príliš veľa možností bližšie spoznať vašu krajinu, väčšinou to bola iba cesta z hotela na miesto určenia a naspäť, ale vidím, že ľudia tu sú usmievaví, priateľskí a zanietení a to sa mi páči." Vo svojej rezidencii v Monaku momentálne žije so svojou druhou manželkou, ktorá pochádza z Česka. "Do Česka chodíme často a počas návštevy tam vždy priberiem aspoň tri kilogramy, takže po návrate do Monaka musím vždy držať diétu," smial sa muž s prezývkou "Lietajúci Fín", ktorý má spolu päť detí. Jeho najstarší syn Hugo koketoval s pretekárskou kariérou, ale napokon cítil príliš veľký tlak na zosúladenie súťaženia so štúdiom.