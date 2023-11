Halák chce uspieť na skúške v Caroline: Stále mám motiváciu

Raleigh 7. novembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák chce uspieť na skúške v Caroline Hurricanes. S mužstvom NHL trénuje od pondelka a mal by v tíme nahradiť Frederika Andersena, ktorý má problémy so zrážanlivosťou krvi a bude mimo hry bližšie nešpecifikovaný čas.



Tridsaťosemročný brankár prišiel do Caroliny ako voľný hráč. Podľa oficiálnej stránky by mal byť až tímovou trojkou a tréneri sa budú spoliehať na Anttiho Raantu a Piotra Kočetkova. "Nikdy nechcete, aby sa niekto zranil, ale zároveň som bol nadšený, keď mi zavolali. Stále mám motiváciu dosiahnuť 300 víťazstiev v lige. Je to jeden z mojich osobných cieľov. Samozrejme, že chcem vyhrať aj Stanleyho pohár. To je tímový cieľ, ale ako som povedal, idem krok za krokom, deň za dňom a uvidíme, čo sa stane," povedal Halák, ktorý môže nastúpiť za "Canes" len v prípade, že podpíše zmluvu.



Slovenský brankár v uplynulej sezóne pôsobil v New Yorku Rangers, za ktorý odchytal 25 zápasov s priemerom 2,72 inkasovaného gólu na zápas a 90,3% úspešnosťou zákrokov. Počas svojej kariéry v zámorí hral aj za Vancouver, Boston, NY Islanders, Washington, Buffalo, St. Louis a Montreal, ktorý ho draftoval v roku 2003 z 271. miesta. V profilige odohral 581 zápasov základnej časti s priemerom 2,50 gólu a 91,5% úspešnosťou, vychytal 53 shutoutov a dokopy 295 víťazstiev. V 39 stretnutiach play off má bilanciu 2,48 inkasovaného gólu na zápas a 91,9% úspešnosť.



Halák je dvojnásobný držiteľ trofeje Williama M. Jenningsa pre brankárov s najmenším počtom inkasovaných gólov v základnej časti. V roku 2012 ju získal s Brianom Elliottom v St. Louis a v sezóne 2019/20 s Tuukkom Raskom v Bostone.



Vedenie Caroliny sa rozhodlo vyskúšať Haláka aj pre prípad, keby sa zranil ďalší brankár. Mužstvo by muselo potom siahnuť po Yanivovi Peretsovi, ktorý odohral na profesionálnej úrovni len štyri stretnutia v ECHL. Podľa Halákovho agenta Allana Walsha je slovenský brankár pripravený nastúpiť aj vo svojej 18. sezóne v profilige.



Jednotka tímu by mal byť po zranení Andersena Fín Raanta, ktorý v prebiehajúcej sezóne nastúpil na päť duelov a vychytal tri víťazstvá s priemerom 3,03 inkasovaných gólov a 87,05% úspešnosťou zákrokov. "Môj prístup sa v podstate nemení. Je samozrejme nešťastné, že Freddie bude nejaký čas mimo hry, ale musím pokračovať ďalej. Stále je ešte len začiatok sezóny. Pôjdeme deň po dni a budeme sa snažiť nemyslieť príliš dopredu," uviedol Raanta.