Halák dosiahol prvé víťazstvo v drese NY Rangers

NHL - výsledky:



Detroit - Buffalo 4:5 sn, Ottawa - New York Rangers 1:3, Toronto - San Jose 3:1, Chicago - Edmonton 4:5

New York 1. decembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák dosiahol svoje prvé víťazstvo v drese New Yorku Rangers. V nočnom zápase NHL inkasoval na ľade Ottawy Senators iba jeden gól z 35 striel a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. "Jazdci" zvíťazili 3:1.Pre 37-ročného Haláka to bol siedmy zápas v prebiehajúcej sezóne. V bránke Rangers dostal príležitosť po tom, čo jednotka Igor Šesťorkin inkasoval v predošlých dvoch zápasoch osem gólov, pričom tím oba prehral. Slovenský brankár dosiahol proti Ottawe 97,1-percentnú úspešnosť zákrokov. Prekonal ho iba Shane Pinto, ktorý v 34. minúte znížil na priebežných 1:3. Za prvú hviezdu zápasu vyhlásili jeho spoluhráča Ryana Lindgrena, ktorý asistoval pri všetkých troch góloch hostí. NY Rangers je siedmy klub, v ktorého drese Halák vychytal víťazstvo.Hokejisti Buffala Sabres viedli od 31. minúty na ľade Detroitu 4:1, no napokon získali víťazstvo až po samostatných nájazdoch. Red Wings tromi gólmi v tretej tretine vyrovnali na 3:3. Víťazný gól strelil v záverečnej tretej sérii nájazdov Jack Quinn, ktorý sa presadil ako jediný. Brankár Buffala Craig Anderson mal v deň 20. výročia svojho debutu v NHL 91,11-percentnú úspešnosť zákrokov, keď zmaril 41 zo 45 striel domácich.Útočník Toronta Mitchell Marner vyrovnal klubový rekord, keď bodoval v 18 zápase po sebe. K víťazstvu 3:1 nad San Jose prispel gólom, keď v 59. minúte do prázdnej bránky uzavrel skóre. Maple Leafs zvíťazili 3:1 a dosiahli piate víťazstvo v rade.Hráči Edmontonu Oilers zvíťazili v treťom zápase po sebe, keď Chicago Blackhawks zdolali na jeho ľade 5:4. Pre domácich to bola už ôsma prehra v sérii a v tabuľke Západnej konferencie sú predposlední. Útočník Oilers Connor McDavid zaznamenal gól a asistenciu a ako prvý hráč prebiehajúcej sezóny sa dostal na métu 40 bodov. Víťazný gól dosiahol jeho spoluhráč Leon Draisaitl, ktorý mal bilanciu 2+1.