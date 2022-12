Halák doviedol Rangers k víťazstvu: Hrali sme solídne

New York 18. decembra (TASR) - Jaroslav Halák zaznamenal druhé víťazstvo v drese New Yorku Rangers. Tridsaťsedemročný slovenský brankár zneškodnil 29 striel, "jazdci" vyhrali vo Philadelphii 6:3 a natiahli v hokejovej NHL sériu triumfov na päť zápasov.



Halák, ktorý v newyorskom tíme väčšinou kryje chrbát tímovej jednotke a víťazovi Vezinovej trofeje Igorovi Šesťorkinovi, oslávil v NHL prvé víťazstvo od 30. novembra. Na ľade Flyers síce inkasoval ako prvý, ale svoj tím podržal. Domáci hokejisti neskôr znížili na 2:3 a 3:4, ale hostia tlak ustáli a víťazstvo spečatil do prázdnej bránky Kaapo Kakko. "Odohrali sme solídny zápas, nespanikárili sme ani po tom, ako domáci dvakrát znížili. Hokej je hra chýb, my sme ich dnes spravili menej a preto sme uspeli," povedal Halák zámorským novinárom.



Halák nastúpil prvýkrát od 3. decembra, v piatich dueloch za sebou chytal Šesťorkin. "V tréningoch som sa snažil chytať naplno, aby som bol pripravený hocikedy naskočiť. Je to tak, ako to je, chcel som sa udržiavať vo forme," dodal Halák.



Slovenskému brankárovi konečne pomohli Rangers aj v ofenzíve. Pred týmto duelom strelili v jeho ôsmich štartoch len 12 gólov. "Keď máte sériu piatich víťazstiev, tak sebavedomie v tíme je oveľa vyššie ako počas prehier. Hrali sme dobre a dnes to naozaj fungovalo. Vezieme dôležité dva body a chceme ešte zvládnuť tri zápasy, ktoré nás čakajú pred Vianocami," dodal Halák.



V akcii boli aj Erik Černák a Juraj Slafkovský, ktorí sa stretli vo vzájomnom zápase. Montreal prehral doma s Tampou Bay 1:5, k čomu prispel Černák piatou asistenciou v sezóne. Slovenský obranca nazbieral v tejto sezóne 6 bodov (1+5), z toho päť v uplynulých ôsmich zápasoch.



Černák bol na ľade 19 minút a 13 sekúnd, zaznamenal aj dve trestné minúty a štyri hity. Celkovo má na konte 90 hitov a v tejto štatistike je jasne na čele štatistík Lightning. Druhý Ross Colton ich rozdal 62.



Slafkovský nastúpil v druhej formácii, na ľade strávil 14:35 minúty, ale v druhom zápase za sebou vyšiel bodovo naprázdno.