Halák ide na skúšku do Caroliny Hurricanes

New York 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák ide na skúšku do klubu NHL Carolina Hurricanes. V tíme by mal zaskočiť za Frederika Andersena, ktorý má zdravotné problémy. "Canes" o tom informovali na sociálnych sieťach.



Tridsaťosemročný brankár prišiel do Caroliny ako voľný hráč, v uplynulej sezóne pôsobil v New Yorku Rangers, za ktorý odchytal 25 zápasov s priemerom 2,72 inkasovaného gólu na zápas a 90,3% úspešnosťou zákrokov. Počas svojej kariéry v zámorí hral aj za Vancouver, Boston, NY Islanders, Washington, Buffalo, St. Louis a Montreal, ktorý ho draftoval v roku 2003 z 271. miesta. V profilige odohral 581 zápasov základnej časti s priemerom 2,50 gólu a 91,5% úspešnosťou a vychytal 53 shutoutov. V 39 stretnutiach play off má bilanciu 2,48 inkasovaného gólu na zápas a 91,9% úspešnosť.



Halák je dvojnásobný držiteľ trofeje Williama M. Jenningsa pre brankárov s najmenším počtom inkasovaných gólov v základnej časti. V roku 2012 ju získal s Brianom Elliottom v St. Louis a v sezóne 2019/20 s Tuukkom Raskom v Bostone.



Carolina bližšie neinformovala o zdravotných problémoch Andersena a podrobnosti uvedie až vo chvíli, keď to bude možné. Za Canes v tejto sezóne nastúpili na brankárskom poste aj Antti Raanta a Piotr Kočetkov.