Halák neposilní Slovan, kariéru ešte nekončí

Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák napokon neposilní HC Slovan Bratislava. S klubom síce podpísal kontrakt v závere prestupového obdobia (15. februára), no nakoniec sa rozhodol, že do kádra "belasých" nepríde, aby nerozbil koncepciu mužstva. Uviedol to v sobotňajšom vydaní Denníka Šport.



"Dohodli sme sa v posledný deň prestupového obdobia, čo bol už dosť hraničný dátum v sezóne. Po podpise som si zhodnotil všetko pre a proti. Nechcel som spraviť dusnú atmosféru v šatni Slovana, predsa len tím bojuje o play off a zrejme ho čaká predkolo. Viem, že Denis Godla je jasná jednotka a klub mu môže vďačiť za posun v tabuľke. Nechcel som rozbiť koncepciu mužstva, preto som zhodnotil, že bude lepšie, keď neprídem. Aj preto, že som nechytal desať mesiacov súťažný zápas," uviedol pre denník Šport.



Tridsaťosemročný Halák povedal, že zatiaľ nemá v pláne ukončiť kariéru: "Ešte nie, nič som neoznámil, ani sa nerozhodol, čo bude v najbližšej budúcnosti. Všetko je ešte otvorené. Cvičím aj chodím na ľad. Stále sa udržiavam a som v tréningovom procese. Samozrejme, zápasové tempo je iné. Naskočiť teraz do rozbehnutej sezóny by bolo ťažšie."