Halák nevyhral ani v treťom zápase, Rangers podľahli Islanders 0:3

výsledky:



New York Islanders - New York Rangers 3:0 /HALÁK 26 zásahov, 89,7% úspešnosť/, St. Louis Blues - Edmonton Oilers 1:3

New York 27. októbra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák neslávil triumf ani vo svojom treťom vystúpení v novej sezóne zámorskej NHL. Jeho New York Rangers prehral v noci na štvrtok v mestskom derby s Islanders 0:3.Halák kryl 26 z 29 striel "ostrovanov" a mal 89,7% úspešnosť zákrokov. Výborný výkon predviedol jeho náprotivok Iľja Sorokin, ktorý chytil všetkých 41 pokusov súpera a dosiahol prvý shutout v sezóne a jedenásty v kariére NHL. Kyle Palmieri strelil dva góly, svoje prvé v sezóne, a Islanders ukončili trojzápasovú sériu prehier. Rangers naopak natiahli šnúru bez víťazstva na štyri stretnutia.St. Louis po úvodných troch výhrach v ročníku prehralo druhý zápas po sebe, keď doma podľahlo Edmontonu 1:3. Víťazný gól strelil v 54. minúte Ryan Nugent-Hopkins, pre ktorého to bol jubilejný 200. presný zásah v NHL. Brankár Oilers Stuart Skinner chytil 37 striel súpera.