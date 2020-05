Halák o predĺžení zmluvy s Bostonom: Máme nedokončenú prácu

Boston 3. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák nemusel dlho uvažovať, keď mu vedenie Bruins ponúklo ročné predĺženie zmluvy. Boston mu za uplynulé dva roky prirástol k srdcu, páči sa mu skladba tímu i fanúšikovia a s týmto mužstvom by rád zabojoval v NHL o vytúžený Stanleyho pohár.



Halák sa v piatok dohodol s Bruins na novom ročnom kontrakte v hodnote 2,25 milióna dolárov. V prípade, že v ďalšej sezóne odchytá aspoň 10 stretnutí, zarobí si s bonusom až 3,5 milióna USD. Podľa 34-ročného brankára však peniaze neboli hlavný faktor pri rokovaniach o kontrakte, na trhu s voľnými hráčmi by mu iné kluby ponúkli ešte lepšie finančné podmienky. "Keď mi klub ponúkol ročnú zmluvu, nemal som nad čím váhať. Celá organizácia, moji spoluhráči i fanúšikovia sú úžasní," uviedol Halák vo videu zverejnenom na oficiálnom webe "medveďov". "Hrať za Bruins, klub z originálnej šestky, je vždy niečo výnimočné. V tíme som zažil kopec zábavy, skvele si rozumiem s 'Tuukksom' (brankárom Tuukkom Raskom, pozn. red.), aj s ostatnými spoluhráčmi. Sme ako jedna rodina."



V Bostone sa cíti spokojný, preto by rád s mužstvom zaútočil na Stanleyho pohár, ktorý mu v zbierke úspechov zatiaľ chýba. V minulom ročníku boli Bruins k jeho zisku blízko, v play off sa s Raskom v bránke dokázali prebiť až do finále, v ňom však v rozhodujúcom siedmom súboji prehrali so St. Louis Blues. Šancu zabojovať o slávnu trofej môže mať Halák v tejto sezóne, ak ju po koronakríze dokončia, ďalšiu bude mať v ročníku 2020/2021. "Máme nedokončenú prácu. Tou je, samozrejme, Stanley Cup. Vlani nás od neho delil jediný zápas. Verím, že túto sezónu budeme môcť dohrať," dúfa Halák. Boston má podľa neho výborne zložený tím: "Nerád prehrávam. Už ako malé dieťa som nenávidel prehry. A týmto tímom máte šancu vyhrať každý zápas."



Halák počas dvoch sezón v Bostone ukázal, že nie je iba kvalitnou brankárskou dvojkou, ale je schopný plnohodnotne nahradiť Raska medzi žŕdkami, ak mal Fín náhodou slabšie herné obdobie. "Jaro v uplynulých rokoch skutočne dokázal, že je to brankár, ktorého môžete využiť v akejkoľvek situácii," chválil slovenského brankára generálny manažér klubu Don Sweeney. "Raska viackrát trápilo zranenie a Jaro bol vždy schopný potiahnuť mužstvo. Dodáva nášmu tímu rovnováhu. Tréner Bruce Cassidy sa cíti veľmi komfortne, bez ohľadu na to, kto práve chytá, či hráme vonku, doma, bez ohľadu na to, proti akému súperovi nastupujeme."



V ročníku 2019/2020, ktorý v polovici marca prerušila pandémia koronavírusu, absolvoval Halák 31 duelov s úspešnosťou zásahov 91,9 percenta a s priemerom 2,39 gólu na zápas. V profilige chytal aj za Montreal, St. Louis, Washington a New York Islanders.