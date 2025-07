Halák oficiálne ukončil kariéru, chce sa venovať najmä deťom

Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák oficiálne ukončil vo veku 40 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. V rozhovore pre denník Šport potvrdil, že brankársky výstroj už nikdy neoblečie.



Halák odchytal súťažný zápas naposledy pred dvomi rokmi, keď mal na sebe dres New Yorku Rangers. V novembri 2023 sa ešte snažil dostať do NHL, keď bol na skúške v Caroline, ale už sa mu to nepodarilo. „Minulý rok som ešte absolvoval letnú prípravu. Chcel som ísť na ľad v Bostone, ale keď sa už nič nenašlo, povedal som si, že to nemá význam. Potom som sa už ani nesnažil. Oficiálne končím kariéru. Chcel by som sa poďakovať rodine, kamarátom, fanúšikom a špeciálne manželke Petre, ktorá pri mne stála celú kariéru,“ uviedol Halák pre piatkové vydanie denníka Šport. Záujem o jeho služby pritom bol, hovorilo sa o ponuke z Česka, no zišlo z toho: „Chcel som najmä kvôli deťom zostať v Amerike, keďže tam chodia do školy a športové tréningy sú tam lepšie ako v Európe.“



Halák má za sebou 17-ročnú kariéru v NHL, počas ktorej obliekal dresy siedmich klubov - Montrealu, St. Louis, Washingtonu, New Yorku Islanders, Bostonu, Vancouveru a New Yorku Rangers. Pár dní bol aj hráčom Buffala, než ho Sabres vymenili do Washingtonu. Do zámorskej profiligy vstúpil v drese Montrealu, ktorý ho v roku 2003 draftoval v 9. kole z 271. miesta. V roku 2010 výrazne prispel k postupu Canadiens do finále Východnej konferencie, keď svojimi senzačnými výkonmi vytlačil z bránkoviska Careyho Pricea a pomohol vyradiť Pittsburgh so Sidneym Crosbym aj Washington s Alexandrom Ovečkinom. V roku 2019 postúpil s Bostonom do finále Stanleyho pohára, Bruins však v siedmich zápasoch podľahli St. Louis Blues. V základnej časti NHL odchytal celkovo 581 stretnutí, v ktorých dosiahol 295 víťazstiev. Od méty 300 výhier ho tak delilo iba päť víťazstiev.



„Už prešli dva roky a zmieril som sa s tým, že na trojstovku nedosiahnem. Keď sa obzriem za kariérou, bola dobrá. Bolo by to krajšie s 300 víťazstvami, ale uspokojím sa aj s číslom 295,“ povedal Halák, ktorý počas kariéry zaznamenal priemer 2,50 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 91,5 percenta. V play off pridal 39 štartov a 17 víťazstiev s gólovým priemerom 2,48 a úspešnosťou zásahov 91,9 percenta. Dvakrát získal Trofej Williama Jenningsa (2011/2012 a 2019/2020), ktorú dostávajú brankári tímu s najnižším priemerom inkasovaných gólov. Na medzinárodnej úrovni pomohol Slovensku k postupu do semifinále ZOH 2010 vo Vancouveru, kde reprezentácii len tesne ušiel bronz po prehre s Fínskom. S Tímom Európy získal striebro na Svetovom pohári v roku 2016. Vynikal už v mládežníckom hokeji, v roku 2003 vychytal slovenskej reprezentácii striebro na MS hráčov do 18 rokov, pričom ho vyhlásili za najlepšieho brankára šampionátu.



Po konci kariéry sa chce Halák venovať najmä svojim deťom: „Tým, že syn Nathan je už tri roky brankár, venujem sa jemu. Tento rok sa k nemu pridala aj staršia dcéra Inna. Od januára sa snaží byť tiež brankárkou.“ Zo súčasných brankárov považuje za najlepšieho Andreja Vasilevského z Tampy Bay. On sám však hokejovú výstroj už na seba nikdy neplánuje obliecť: „Keď si zahrám niekedy partičku, tak len ako obranca alebo útočník. Čím menej zblokovaných striel, tým lepšie. Mal som šťastie, že som odišiel z hokeja bez veľkých zranení. Niektorým chalanom museli vymieňať kolená a bedrá. Ja som obišiel kvázi zdravý.“