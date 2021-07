Halák sa sťahuje do Vancouveru, s Canucks podpísal ročný kontrakt

Vancouver 28. júla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák bude v kariére pokračovať vo Vancouveri. Ako neobmedzený voľný hráč podpísal s Canucks ročný kontrakt na 1,5 milióna dolárov, ďalších 1,5 milióna môže podľa TSN zarobiť na výkonnostných bonusoch. V kanadskom klube NHL nahradí Bradena Holtbyho, ktorého Canucks vykúpili zo zmluvy, v tandeme doplní Thatchera Demka.



Canucks zatiaľ kontrakt oficiálne nepotvrdili, no TSN už informovali o jeho štruktúre. Halák by mal získať 750.000 dolárov vo forme platu a ďalších 750.000 dolárov vo forme podpisového bonusu. Ďalší výkonnostný bonus 1,25 mil. dolárov môže získať, ak odchytá v nasledujúcej sezóne aspoň 10 zápasov. Ďalších 250.000 dolárov si pripíše na účet, ak bude mať úspešnosť zásahov minimálne 90,5 percenta.



Tridsaťšesťročný Halák odchytal uplynulé tri sezóny v Bostone, kde väčšinu času kryl chrbát Fínovi Tuukkovi Raskovi. V závere uplynulej sezóny sa však u Bruins herne chytil nováčik Jeremy Swayman a vytlačil Slováka z postu brankárskej dvojky "medveďov". V minulom ročníku odchytal za Boston 19 stretnutí, pričom mal priemer 2,53 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 90,5 percenta. Po konci sezóny mu vypršala ročná zmluva na 2,25 mil. dolárov.



Halák odchytal v NHL celkovo 539 zápasov. Prpofiligovú kariéru odštartoval v Montreale Canadiens, pokračoval v St. Louis Blues, Washingtone Capitals, New Yorku Islanders, a naposledy v Bostone. Dvakrát získal William M. Jennings Trophy pre brankára chytajúceho v tíme s najnižším počtom inkasovaných gólov.