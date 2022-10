Halák si po prehre sypal popol na hlavu, tréner ho podržal

New York 24. októbra (TASR) - Slovenskému brankárovi Jaroslavovi Halákovi zatiaľ príliš nevychádza vstup do nového ročníka zámorskej hokejovej NHL. Tridsaťsedemročný veterán dostal šancu v dvoch dueloch a jeho New York Rangers ťahal v oboch za kratší koniec.



Halák prišiel do klubu v lete z Vancouveru Canucks a so svojím ôsmym zamestnávateľom v profilige podpísal ročný kontrakt v hodnote 1,55 milióna dolárov. V novom pôsobisku je jeho úlohou kryť chrbát držiteľovi Vezinovej trofeje z uplynulej sezóny Igorovi Šesťorkinovi. Ten ho zatiaľ pustil dvakrát medzi tri žrde.



Halák absolvoval premiéru proti Winnipegu (1:4), keď inkasoval trikrát z 33 striel. Menej mu vyšiel duel z noci na pondelok, keď "jazdci" podľahli Columbusu vysoko 1:5. Slovenský brankár prehru zobral na seba. "Dnes ma zatienil brankár súpera. V ďalšom zápase musím byť lepší a dúfam, že chalanom pomôžem vyhrať a získať nejaké body. Dnes to rozhodne nebol môj najlepší výkon," uviedol pre nhl.com. Za svoj chrbát pustil päť z 21 striel súpera a mal len 76,2% úspešnosť zákrokov. Po dvoch dueloch má priemer 4,03 inkasovaných gólov a 85,2% úspešnosť.



Pre Rangers to bola proti Columbusu tretia prehra v sezóne a tréner Gerard Gallant po nej netajil nespokojnosť. "Boli sme zlí, pomalí. Nepáčilo sa mi ako sme hrali. Nevidel som agresivitu, forčeking. Som sklamaný," uviedol pre nhl.com. Gallant zároveň podržal Haláka a jasnú prehru nepripísal jeho výkonu. "Ani zďaleka to nie je Halákova vina. Nepáčila sa mi reč tela našich hráčov, viac sme sa rozprávali s čiarovými rozhodcami ako našimi spoluhráčmi," dodal.



Aj ďalší Slovák Pavol Regenda musel stráviť trpkú prehru. Jeho Anaheimu podľahol Detroitu rovnako 1:5. Slovenský útočník nastúpil vo štvrtom útoku, odohral 10:52 min a zaznamenal mínusový bod. Bol aj blízko k prvému gólu, keď sa v závere prevej tretiny za stavu 1:2 po skrumáži dostal k dvom dorážkam, no nepretlačil puk za brankára Villeho Hussa.