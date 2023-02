Halák má šieste víťazstvo v rade, Rangers zdolali Calgary 5:4 pp

NHL - výsledky:



Florida - Tampa Bay 7:1, Philadelphia - New York Islanders 1:2, New Jersey - Vancouver 5:4 pp, New York Rangers - Calgary 5:4 pp /HALÁK (Rangers) inkasoval 4 góly z 32 striel, mal úspešnosť zásahov 87,5%/, Dallas - Anaheim 3:2 pp a sn, Arizona - Minnesota 3:2

New York 7. februára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers v bránke so Slovákom Jaroslavom Halákom zdolali v noci na utorok v zámorskej NHL Calgary 5:4 po predĺžení. Halák vychytal šieste víťazstvo za sebou, predviedol 28 úspešných zákrokov. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom utrpela na ľade Floridy vysokú prehru 1:7, v drese Panthers zažiaril päťbodový Matt Tkachuk (2+3). Tréner "panterov" Paul Maurice oslávil jubilejné 800. víťazstvo v profilige.Po prestávke vyplnenej All Star exhibíciou pokračovala NHL šiestimi zápasmi. Predstavili sa v nich štyria Slováci, no nebodoval ani jeden. Halák potvrdil zlepšenú formu, od 17. decembra 2022 chytal od začiatku v šiestich dueloch a vo všetkých sa radoval z víťazstva. O triumfe Rangers rozhodol v druhej minúte predĺženia Alexis Lafreniere. Skóroval z dorážky strely Miku Zibanejada, ktorý si okrem asistencie pripísal aj dva góly. Dvakrát skóroval aj ďalší útočník "jazdcov" Filip Chytil. Slovák Adam Ružička odohral vo štvrtom útoku Calgary 09:45 min., zaznamenal jeden hit a vyhral dve z ôsmich vhadzovaní.Vo floridskom derby jasne triumfovali Panthers. Exceloval druhý útok "panterov", ktorý viedol najužitočnejší hráč All Star exhibície Tkachuk s piatimi bodmi. Carter Verhaeghe strelil dva góly a dvakrát asistoval, Sam Bennett mal bilanciu 1+2. Černák odohral za Lightning 13:56 min., inkasoval štyri trestné minúty, zapísal si jeden bodyček, zblokoval jednu strelu súpera a duel dokončil so štyrmi mínuskami.New Jersey s Tomášom Tatarom si poradilo doma s Vancouverom 5:4 po predĺžení, slovenský útočník odohral 14:14 minút. Devils neudržali trojgólové vedenie, no napokon sa tešili z dvojbodového zisku, o ktorom rozhodol 42 sekúnd pred koncom predĺženia v presilovke švédsky krídelník Jesper Bratt. Jack Hughes (2+1) a Ondřej Palát (2+0) prispeli k výhre zhodne dvomi gólmi, Dougie Hamilton nazbieral tri asistencie.Bo Horvat zažil po výmene z Vancouveru víťazný debut v drese New Yorku Islanders, "ostrovania" uspeli vo Philadelphii 2:1.