Halák vychytal nulu a pripísal si asistenciu, bodoval aj Černák

NHL - výsledky:



Tampa Bay - New Jersey 2:5 /ČERNÁK za domácich 0+1/, New York Rangers - Nashville 7:0 /HALÁK (Rangers) vykryl všetkých 22 striel/, St. Louis - Winnipeg 3:0, Anaheim - Vancouver 1:2, Vegas - Columbus 7:2, Buffalo - Boston 0:7, Minnesota - Washington 5:3

New York 20. marca (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák si prvýkrát v sezóne udržal čisté konto. V noci na pondelok pomohol v NHL 22 zákrokmi k víťazstvu New Yorku Rangers nad Nashvillom 7:0. Dosiahol prvý shutout po vyše dvoch rokoch, navyše si pripísal aj asistenciu a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Jednu asistenciu zaznamenal aj obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay podľahla New Jersey 2:5. Hetrikmi sa blysli Jesper Bratt (New Jersey), Matt Boldy (Minnesota) a Jack Eichel (Vegas).Halák, ktorý dostal tentoraz prednosť v bránke pred Igorom Šesťorkinom, bol veľkou oporou svojho tímu a deviatykrát v sezóne priviedol svoje mužstvo k víťazstvu. Predtým naposledy udržal "nulu" 11. marca 2021, keď ešte obliekal dres Bostonu. Rangers položili základ triumfu už v prvej tretine, v ktorej nadelili "predátorom" poltucet. "," povedal pre zámorské médiá Halák, ktorý si zaknihoval 53. čisté konto v profiligovej kariére. Osamostatnil sa ním na 25. mieste historickej tabuľky, keď sa odpútal od bývalého spoluhráča z Bostonu Tuukku Raska. Tešil sa z 294. výhry v NHL. Asistenciu si pripísal pri prvom góle, ktorý dal český center Filip Chytil už v 3. minúte. K'Andre Miller sa na vysokom víťazstve podieľal dvomi gólmi a dvomi asistenciami a stal sa prvým obrancom v histórii "jazdcov", ktorý zaznamenal štyri kanadské body v jednej tretine. Artemij Panarin pridal gól a dve asistencie, Mika Zibanejad mal bilanciu 1+1.Devils potiahol proti Tampe švédsky krídelník Jesper Bratt, ktorý zažiaril hetrikom. Černák asistoval pri druhom góle Tampy, odohral 17:44 min. so ziskom plusového bodu, prezentoval sa jednou strelou na bránku, bodyčekom a zblokovanou strelou. Jeho krajan v drese New Jersey Tomáš Tatar nebodoval, počas 12:28 min. vyslal jednu strelu a rozdal dva hity.Washington v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehral na ľade Minnesoty 3:5. Hetrik dosiahol v domácom drese Matt Boldy, dva góly hostí dal Alexander Ovečkin a pridal aj asistenciu. Fehérváry odohral 21:11 min. a mal dva mínusové body.Boston potvrdil pozíciu najlepšieho tímu ligy, keď na ľade Buffala uspel jednoznačne 7:0. O sedem gólov hostí sa postaralo sedem rôznych strelcov, Jake DeBrusk sa blysol štyrmi (1+3) a Patrice Bergeron tromi (1+2) bodmi. Druhé čisté konto za sebou s 26 zákrokmi vychytal brankár Jeremy Swayman.Hráči Vegas rozdrvili Columbus 7:2, v drese Golden Knights zaznamenal Jack Eichel hetrik, Alex Pietrangelo si pripísal štyri asistencie.