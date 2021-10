Halák zneškodnil 39 striel, Vancouver prehral v príprave s Edmontonom

prípravné zápasy NHL:



Tampa Bay - Florida 6:2, New Jersey - New York Islanders - zrušené, Montreal - Ottawa 4:5 pp a sn, Detroit - Pittsburgh 4:2, Dallas - Colorado 3:1, Minnesota - Chicago 3:2 pp, Edmonton - Vancouver 3:2 /HALÁK (Vancouver) inkasoval tri góly, vykryl 39 zo 42 striel/, Vegas - Arizona 1:3

New York 8. októbra (TASR) - Hokejisti Vancouveru prehrali v noci na piatok v prípravnom stretnutí pred štartom novej sezóny NHL na ľade Edmontonu 2:3. Celý zápas v bránke hostí odchytal Slovák Jaroslav Halák, ktorý zneškodnil 39 zo 42 striel domácich. Prekonali ho Connor McDavid, Leon Draisaitl a Derek Ryan. V drese Canucks zaznamenal gól a asistenciu obranca Quinn Hughes, ktorý spoločne s Eliasom Petterssonom (0+1) po nedávnom podpise novej zmluvy debutoval v príprave.V ďalšom prípravnom zápase dvojnásobný obhajca titulu z Tampy zdolal vo floridskom derby Panthers 6:2, v defenzíve Lightning sa predstavil aj obranca Erik Černák. Po dva góly "bleskov" strelili Corey Perry a kapitán Steven Stamkos. Dallas so slovenským zadákom Andrejom Sekerom si poradil doma s Coloradom 3:1.Zápas New Jersey - New York Islanders museli zrušiť pre výpadok prúdu. Svetlá v jednej časti haly Prudential Center zhasli krátko pred stretnutím a nedokázali ich obnoviť. Tímy sa po konzultácii s vedením NHL zhodli, že osvetlenie nie je dostatočné na odohratie duelu. Zápas už pred štartom súťažnej sezóny nestihnú nahradiť.