Halákov rekord z pozície náhradníka, Vyhrávame ako tím

New York 12. februára (TASR) - Slovenský brankár Jaroslav Halák sa stal prvým náhradným brankárom v organizácii hokejového tímu New York Rangers, ktorý vychytal sedem výhier za sebou. Tridsaťsedemročný Slovák pomohol 27 zákrokmi v noci na nedeľu k triumfu Rangers nad Carolinou 6:2. Ani dva góly Tomáša Tatara nezabránili prehre New Jersey na ľade Minnesoty 2:3 po nájazdoch. Z výhry svojho tímu sa naopak radoval obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington zvíťazil nad Bostonom 2:1. Tampa Bay s Erikom Černákom triumfovala na ľade Dallasu 3:1.



Halák zaznamenal v 571. zápase v NHL svoje 293. kariérne víťazstvo. Najvýraznejšie podržal svoj tím v 47. minúte za stavu 3:2, keď zlikvidoval pokus natláčajúceho sa Sebastiana Aha. Slovenský brankár nastúpil od 17. decembra sedemkrát a vo všetkých prípadoch jeho tím uspel. "Nie je to dôležité, vyhrávame ako tím. Musíme pokračovať v zbieraní bodov, čo je pre nás najdôležitejšie v tejto časti sezóny," uviedol po zápase Halák, ktorý odchytal 15. duel v sezóne a vo väčšine zápasov kryje chrbát tímovej jednotke Igorovi Šesťorkinovi.



Tatar si v 23. minúte zápasu New Jersey - Minnesota vymenil puk s českým útočníkom Ondřejom Palátom a nekompromisnou strelou vyrovnal na 1:1. O necelé štyri minúty neskôr poslal úspešným tečom svoj tím do vedenia. "Diabli" však v záverečnej tretine náskok stratili a zápas rozhodli až samostatné nájazdy. Tatar svoj pokus nepremenil a New Jersey nestačilo na Minnesotu. "Každý bod je cenný a my to vieme. Škoda, že sme nezískali dva, ale berieme to. Chceme sa poučiť z toho, čo sme urobili zle a byť v ďalšom zápase lepší," citoval web nhl.com.



Fehérváry odohral zápas s najväčším vyťažením od 29. novembra uplynulého roka (21:43 min). Jeho Washington zvíťazil na ľade Bostonu 2:1. Dvadsaťtriročný obranca vyslal na brankára hostí Jeremyho Swaymana jeden strelecký pokus. Víťazný večer zažil aj ďalší slovenský obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala vonku Dallas 3:1. Dvadsaťpäťročný bek odohral 17:36 min a do štatistík si pripísal plusový bod, dva hity a raz ohrozil súperovu bránku. Za domácich nastúpil v štvrtej formácii útočník Marián Studenič, ktorý odohral 8:17 min a do štatistík sa nezapísal.