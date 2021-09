Halama sa presúva Michaloviec do Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves 6. septembra (TASR) - Nováčik najvyššej hokejovej súťaže HK Spišská Nová Ves angažoval 25-ročného útočníka Marca Halamu. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Halama bol v sezóne 2020/2021 člen majstrovského tímu HKM Zvolen. Po zisku titulu zamieril do Michaloviec, no napokon v klube skončil ešte pred začiatkom extraligovej sezóny. "Som rád, že do tímu prichádza kreatívny slovenský hráč vo výbornom hokejovom veku, ktorý už ma za sebou produktívne sezóny v našej extralige. Ide o hráča so šikovnými rukami a hokejovým myslením, ktorý by nám mal pomôcť so zvýšením efektivity v zakončení, s ktorým sa v príprave zatiaľ trápime. Marco je po neúspešnom štarte v Michalovciach správne nabudený a ja verím, že práve v našom drese ukáže svoju nespornú hokejovú kvalitu," povedal generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč.