Halas nepostúpil na letnej univerziáde do semifinále na 50 m motýlik

V rozplavbách obsadil časom až 35. miesto.

Neapol 4. júla (TASR) - Slovenský plavec Adam Halas sa neprebojoval vo štvrtok na 30. Svetovej letnej univerziáde v Neapole do popoludňajšieho semifinále na 50 m motýlik.



V dopoludňajších rozplavbách obsadil časom 25,01 s 35. miesto. K postupu potreboval aspoň čas 24,43.



Beniková s Olšavskou nepostúpili do finále VzPu na 10 m

Slovenské reprezentantky v športovej streľbe Diana Beniková a Ivana Olšavská nepostúpili do finále vzduchovej pušky na 10 m na Svetovej letnej univerziáde v Neapole. Beniková obsadila vo štvrtkovej kvalifikácii 48. miesto s nástrelom 616,8 b., Olšavská skončila na 52. priečke so ziskom 615,5 b. Na postup do osemčlenného finále bolo treba minimálne 625,1 b.



Najlepší výkon predviedla Indka Valarivan Elavenilová, ktorá nástrelom 630,8 b. vylepšila kvalifikačný univerziádny rekord.