Halász zlepšil po 35 rokoch rekord mítingu PTS v kladive, Lomnický 4.
Halász má aktuálne životnú formu, uplynulý víkend si zlepšil osobný rekord na 81,94 m.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. augusta (TASR) - Maďarský kladivár Bence Halász po 35 rokoch prekonal rekord atletického mítingu TIPOS P-T-S. Strieborný medailista z minuloročnej olympiády v Paríži zvíťazil na banskobystrických Štiavničkách výkonom 81,49 m. Slovenský reprezentant Marcel Lomnický obsadil 4. priečku výkonom 71,95.
Halász má aktuálne životnú formu, uplynulý víkend si zlepšil osobný rekord na 81,94 m. Rekord mítingu Sergeja Litvinova 80,90 prekonal hneď dvakrát, vo štvrtej sérii mu namerali 81,30 a najlepší výkon potom predviedol už ako istý víťaz súťaže v záverečnej sérii. Druhý skončil Jerome Vega z Portorika za 73,05, tretí Donát Varga z Maďarska výkonom 72,80.
Lomnický bojuje o účasť na MS v Tokiu, v sezóne má doteraz najlepší výkon 73,86. Svoj najlepší hod na Štiavničkách predviedol hneď na úvod, celkovo sa štyrikrát dostal cez 70 m.
Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici (60. ročník) - výsledky:
Muži
kladivo: 1. Bence Halász (Maď.) 81,49 - rekord mítingu, 2. Jerome Vega (Portoriko) 73,05, 3. Donát Varga (Maď.) 72,80, 4. Marcel LOMNICKÝ (SR) 71,95
