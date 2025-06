Halčin, Gonšenica ani Grigar nepostúpili v Pau do finále K1

Pau 13. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Martin Halčin, Adam Gonšenica a Jakub Grigar nepostúpili do finále K1 na druhom podujatí Svetového pohára vo francúzskom Pau. Halčin obsadil v piatkovej kvalifikácii 16. miesto so stratou 6,89 s na najrýchlejšieho Nemca Noaha Heggeho.



Za ťuk na piatej bránke si pripísal dve trestné sekundy. Gonšenica prešiel trať čisto, no jeho čas stačil na 20. priečku (+7,51). Grigar spravil rovnako ako Halčin chybu na päťke, strieborného olympijského medailistu z OH 2020 v Tokiu napokon klasifikovali na 38. pozícii (+11,71).