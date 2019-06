V semifinále žien C1 zvíťazila Češka Tereza Fišerová. Slovenky Soňa Stanovská, Monika Škáchová ani Emanuela Luknárová nepostúpili z kvalifikácie.

Pau 2. júna (TASR) - Slovenská vodnoslalomárska reprezentácia nezíska na majstrovstvách Európy vo francúzskom Pau žiadnu medailu. Posledné želiezko v ohni kajakár Martin Halčin nepostúpil do finále K1. V nedeľnom semifinále obsadil 19. miesto a o postup ho obrala posledná bránka, na ktorej dostal dvojsekundovú penalizáciu.



Napokon ho delilo od prieniku medzi najlepšiu pätnástku 59 stotín. Na víťaza Dariusza Popiela z Poľska stratil 4,66 sekundy.



Slovensko prvýkrát v histórii nezíska na ME žiadnu medailu. Najbližšie k nej bola hliadka v C1, ktorá v zložení Martin Beňuš, Marko Mirgorodský a Michal Martikán skončila štvrtá, za pódiovým umiestnením zaostala o 44 stotín.



V semifinále žien C1 zvíťazila Češka Tereza Fišerová. Slovenky Soňa Stanovská, Monika Škáchová ani Emanuela Luknárová nepostúpili z kvalifikácie.







semifinále:



K1 muži: 1. Dariusz Popiela (Poľ.) 93,80 (0), 2. Felix Oschmautz (Rak.) 95,04 (0), 3. Joseph Clake (V. Brit.) 95,19 (2), 4. Zeno Ivaldi (Tal.) 95,34 (0), 5. Quentin Burgi (Fr.) 95,45 (0), 6. Vít Přindiš (ČR) 95,57 (0), ... 19. Martin HALČIN (SR) 98,46 (2)



C1 ženy: 1.Tereza Fišerová (ČR) 117,62 (2), 2. Andrea Hezogová (Nem.) 120,82 (4), 3. Monica Doria Vilarrublová (And.) 121,06 (4), 4. Mallory Franklinová (V. Brit.) 122,61 (4), 5. Nuria Vilarrublová (Šp.) 122,71 (4), 6. Lucie Bauduová (Fr.) 124,41 (4)